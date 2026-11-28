Alexander Medina destacó el apoyo de los hinchas antes de la final en Montevideo. Estudiantes jugará este sábado en el mismo estadio donde ganó su primera Libertadores en 1968.

Estudiantes de La Plata disputará este sábado, desde las 17, la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo, con la posibilidad de alcanzar su quinta consagración continental. La definición concentra además un dato de peso para la historia del club: será en el mismo escenario donde el 16 de mayo de 1968 obtuvo su primera Libertadores.

En la previa, el entrenador Alexander Medina puso el foco en el acompañamiento de los simpatizantes que viajaron a Uruguay y señaló: “Todos los mensajes de aliento y todas las muestras de cariño son combustible puro para estos partidos”. El técnico uruguayo también valoró el esfuerzo de quienes se trasladaron sin entrada para el estadio y remarcó el vínculo entre el plantel y su público.

Preparación y expectativa

Medina sostuvo que confía en el plantel y en el trabajo realizado durante la preparación para esta final. “Creo mucho en nuestro equipo, en nuestros futbolistas. Ahora lo que toca es tratar que llegue el partido y llevar a cabo todo lo que trabajamos”, expresó. También afirmó: “Es una satisfacción y un orgullo estar acá primero”, al referirse a la instancia alcanzada por Estudiantes.

Antecedente y carga simbólica

La referencia al título de 1968 agrega un componente histórico a la definición de este año. En aquel desempate, el equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía venció por 2 a 0 a Palmeiras, con goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón, padre del actual presidente de la institución. Ese antecedente vuelve a poner al mismo rival y al mismo estadio en el centro de una final de alcance continental.

Movilización albirroja

La organización del viaje incluyó una logística de traslado con 121 micros que partieron desde La Plata, además de simpatizantes que cruzaron el Río de la Plata en ferry, viajaron en vehículos particulares o por vía aérea. Según la previsión difundida en la previa, alrededor de 35.000 hinchas de Estudiantes llegarán a Montevideo para acompañar al equipo. También se dispuso un Fan Fest para quienes no consiguieron entradas y buscarán seguir la final cerca del club.

La definición ante Palmeiras dejará un nuevo campeón o un nuevo capítulo para la estadística del torneo, mientras Estudiantes intentará sumar una conquista que lo acerque a la quinta Copa Libertadores de su historia. La pelota empezará a rodar este sábado en el Centenario, con una multitud ya instalada en la capital uruguaya.