Una segunda propiedad vinculada a Real Central SRL quedó bajo investigación en Pilar, en el marco de la causa que busca determinar los presuntos vínculos patrimoniales de esa sociedad con el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. El inmueble está en el barrio La Lonja, ocupa más de dos hectáreas y fue valuado en al menos USD 3,5 millones. La presentación judicial apunta a que se dispongan medidas urgentes para resguardar pruebas antes de que puedan alterarse registros o bienes.

Pedido ante Rafecas

Dirigentes de la Coalición Cívica solicitaron al juez federal Daniel Rafecas que ordene un allanamiento y la custodia del predio. La presentación fue impulsada por el legislador porteño Facundo Del Gaiso, quien también reclamó preservar las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona. El objetivo es identificar a las personas y a los vehículos que ingresaron y salieron del lugar. Según el planteo, la urgencia responde a que los sistemas de videovigilancia suelen sobrescribir las imágenes de manera automática.

Antecedentes de la sociedad

Una investigación periodística de Clarín estableció que Real Central compró el terreno en marzo de 2025, de acuerdo con los registros del Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires. La firma ya figuraba como titular de la mansión de Villa Rosa, valuada por peritos oficiales en más de USD 20,8 millones y allanada en diciembre de 2025. En ese expediente, la Justicia investiga si los socios de la sociedad actuaron como presuntos testaferros de Toviggino, hipótesis que todavía debe acreditarse.

Características del predio

El terreno está ubicado entre las calles Benito Lynch, Ramos Mejía, Tomás Espora y Chile, y según registros de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) tiene una superficie de 24.150 metros cuadrados. La valuación surge de publicaciones inmobiliarias y consultas a dos inmobiliarias de la zona, que ubicaron el precio de un lote similar cerca de USD 2,5 millones. A ese monto se sumaría alrededor de USD 1 millón por construcciones y remodelaciones, según un cálculo conservador citado en la investigación.

Obras y movimientos

Los trabajos comenzaron en agosto de 2025 con tareas de poda y avanzaron a fines de septiembre con remodelaciones. Para el 30 de noviembre ya se observaban cambios en los techos, el sendero de ingreso por la calle Chile, la pileta y la cancha de pádel. Imágenes satelitales muestran que la obra siguió con rapidez entre diciembre de 2025 y mediados de enero de 2026, cuando la propiedad ya presentaba buena parte de su configuración actual. Vecinos consultados por Clarín señalaron que allí se realizaron reuniones y fiestas, y que también habría funcionado una mesa de póker similar a la de la mansión de Villa Rosa.

Lo que busca la Justicia

La presentación de la Coalición Cívica pide que el juzgado determine quién figura como titular registral del inmueble, quién lo administra y quiénes lo ocupan. También solicita el secuestro de documentación, dispositivos electrónicos y soportes digitales, además de un inventario de los bienes existentes en el lugar. El escrito reclama, además, que se oficie a una fábrica ubicada frente a la propiedad, al centro de monitoreo municipal de Pilar y a viviendas y comercios linderos para resguardar imágenes que permitan reconstruir movimientos y patentes. Con esos datos, la Justicia podría cruzar la información con el Registro del Automotor para establecer la titularidad de los vehículos.