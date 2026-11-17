La Dirección Nacional de Arbitraje emitió una circular con instrucciones más estrictas para protestas, tumultos y sujeciones en el área. Los capitanes serán informados antes de cada partido.

La conducción arbitral del fútbol argentino dispuso un endurecimiento de los criterios disciplinarios desde el inicio de los octavos de final del Torneo Clausura. A través de la Circular N° 02/26, la Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje (DNA), encabezada por Federico Beligoy y Fernando Rapallini, ordenó aplicar mayor rigor frente a las protestas colectivas, las faltas de respeto y las infracciones dentro de las áreas.

La medida incorpora una instancia de comunicación directa con los planteles: el documento será impreso y entregado a los capitanes antes del comienzo de cada encuentro, según pudo saber este medio. Además, este lunes se realizó una capacitación en el predio Lionel Messi de Ezeiza para unificar criterios entre los árbitros. La charla estuvo a cargo de Rapallini, Mauro Vigliano y Sergio Viola.

Zona de capitanes La circular recuerda la vigencia de la Zona de Capitanes, implementada el 1 de julio de 2025, y advierte sobre el impacto de las protestas masivas y las confrontaciones en la imagen del arbitraje. En ese marco, establece que los reclamos desmedidos, los tumultos, la invasión del espacio de intimidad del árbitro y el acercamiento de jugadores o integrantes de los cuerpos técnicos al monitor del VAR deben ser sancionados. El VAR es el sistema de asistencia arbitral por video que interviene en jugadas sujetas a revisión.

El documento señala textualmente que “las protestas, los tumultos, la falta de respeto a la zona de intimidad del árbitro, la invasión de jugadores o cuerpo técnico cerca del monitor del VAR; no pueden ser permitidas e instamos a los árbitros a tomar las medidas reglamentarias correspondientes con amonestación o expulsión”. La directiva prevé tarjeta amarilla para conductas antideportivas y expulsión directa ante excesos verbales.

Agarrones en el área Otro de los puntos centrales de la circular apunta a las sujeciones dentro de las áreas, una infracción que, según el documento, se repitió durante las últimas fechas del campeonato. La Gerencia Técnica pidió a los árbitros prestar especial atención a esas acciones y recurrir al VAR cuando sea necesario. La instrucción establece que la prevención debe ser la primera alternativa, pero también indica que, ante la falta de colaboración o la reiteración de estas conductas, deberán aplicarse las sanciones técnicas y disciplinarias correspondientes.

Con esta disposición, la conducción arbitral busca que las protestas, los tumultos y los agarrones dentro del área tengan consecuencias concretas en los partidos que se disputen desde los octavos de final. La aplicación de la circular quedará a cargo de los árbitros en cada encuentro, con la entrega previa del documento a los capitanes como mecanismo de notificación formal.