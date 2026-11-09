El equipo de Lionel Scaloni se entrenará desde este lunes en Ezeiza. El clásico rioplatense será el viernes 13 en La Bombonera y luego jugará ante Costa Rica.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el cronograma de trabajo de la Selección argentina para la semana previa al amistoso ante Uruguay, programado para el viernes 13 de noviembre en La Bombonera. El equipo que dirige Lionel Scaloni comenzará a reunirse este lunes 9 de noviembre en el predio de Ezeiza y tendrá tres entrenamientos antes del clásico rioplatense.

La agenda incluye, además, el segundo compromiso de la doble fecha FIFA frente a Costa Rica, el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Según el cronograma difundido, la preparación se desarrollará con una combinación de prácticas a puertas cerradas y un tramo abierto a la prensa. El objetivo deportivo será evaluar variantes en una lista de 28 jugadores.

Primeras prácticas

Los convocados empezarán a llegar este lunes 9 al predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. Ese día no habrá actividad en cancha y el cuerpo técnico esperará la incorporación del plantel completo. El primer entrenamiento está previsto para el martes 10, desde las 10, y será a puertas cerradas.

La actividad continuará el miércoles 11, a partir de las 17, con una particularidad: los últimos 15 minutos estarán abiertos para la prensa. El jueves 12, también a las 17, el equipo realizará la última práctica antes del encuentro con Uruguay, nuevamente sin acceso público. Ese mismo día, Scaloni brindará una conferencia de prensa.

Dos amistosos en noviembre

El viernes llegará el primer partido de esta serie, con Argentina frente a Uruguay desde las 20 en La Bombonera. Será la primera presentación de la Albiceleste luego del retiro de Lionel Messi de la Selección, según consignó la información difundida en torno a esta agenda. La segunda prueba será el 17 de noviembre, ante Costa Rica, en Córdoba.

Los amistosos le permitirán al entrenador seguir ajustando el equipo y observar a los futbolistas convocados. Entre las novedades de la nómina se destacan la primera citación de Aaron Anselmino y los regresos de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo. La preparación quedará formalmente abierta este lunes en Ezeiza, con el clásico ante Uruguay como primer examen de la semana.