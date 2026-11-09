El Torneo Clausura 2026 ya tiene cuadro de playoffs rumbo a la final del 12 de diciembre en La Plata. Los cruces se jugarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional ingresó en su etapa de definición con el cuadro de los playoffs ya establecido. La final está programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata. En ese marco, los octavos de final se disputarán el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

Parte izquierda del cuadro

En la zona izquierda, Instituto (1° A) enfrentará a Huracán (8° B), mientras que River (4° B) se medirá con Lanús (5° A). Además, Argentinos (2° B) jugará con Independiente (7° A) y Vélez (3° A) lo hará ante Belgrano (6° B). La conformación de estos cruces define el recorrido inicial de la fase eliminatoria para los equipos mejor ubicados en la etapa regular.

Parte derecha del cuadro

Del otro lado del cuadro, Rosario Central (1° B) se cruzará con Gimnasia (Mza) (8° A), Defensa y Justicia (4° A) jugará con Barracas Central (5° B), Boca (2° A) enfrentará a Independiente Rivadavia (7° B) y Gimnasia (3° B) tendrá como rival a Newell's (6° A). El esquema de llaves ordena el camino hacia la final y determina qué equipos tendrán ventaja deportiva según su ubicación en la tabla.

La definición de las llaves concentra la atención sobre el calendario inmediato del certamen, porque fija el inicio de la instancia decisiva y también el horizonte de la competencia. Con los cruces establecidos, el torneo entra en una fase en la que cada resultado condiciona el avance hacia la final de La Plata. El próximo paso será la disputa de esos partidos entre el 21 y el 22 de noviembre, con el cuadro ya completo.