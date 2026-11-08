La selección cayó en la semifinal disputada en La Rioja. Franco Correa marcó el único gol a los 42 minutos del primer tiempo.

Festejo verdinegro para Catamarca en el minuto 42 del primer tiempo.

La selección de la Liga Albardón-Angaco quedó eliminada de la Copa País al perder 1-0 ante la Liga de Catamarca, en una semifinal disputada en La Rioja. El único gol del partido lo convirtió Franco Correa a los 42 minutos del primer tiempo, en un encuentro que dejó al equipo sanjuanino sin acceso a la final del certamen nacional.

Hasta la apertura del marcador, Catamarca había mostrado mayor control del juego y había logrado imponerse en el desarrollo. Albardón-Angaco, en cambio, tuvo dificultades para afirmarse en el mediocampo y para sostener la posesión en la primera etapa. Ese escenario explicó buena parte de la ventaja parcial con la que el conjunto catamarqueño se fue al descanso.





Reacción en el complemento

En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Ricardo Molina mejoró su funcionamiento y mostró una actitud más ofensiva. La selección sanjuanina generó situaciones para llegar al empate y buscó sostener la presión hasta el final del partido. Sin embargo, no logró concretar las oportunidades que tuvo y el resultado no se modificó.

Durante esa etapa también se registraron decisiones arbitrales que provocaron malestar en el conjunto sanjuanino. Según el desarrollo del encuentro consignado en el material original, el juez interrumpió reiteradamente el juego y, en las acciones divididas, el criterio pareció favorecer a los catamarqueños. No obstante, no se señaló una jugada puntual que haya definido el resultado.

Con la derrota, Albardón-Angaco cerró su participación en el torneo, mientras que Catamarca accederá a la final frente a San Jorge de Santa Fe. Para la representación sanjuanina, la eliminación deja como saldo una campaña que llegó hasta las semifinales del certamen y que ahora queda terminada a la espera del próximo calendario competitivo.