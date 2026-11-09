El equipo de Mauricio Del Cero sacó una ventaja amplia ante Defensores de Belgrano de Justo Daract. La revancha será la próxima semana en La Pedrera, en Villa Mercedes.

Desamparados dio un paso decisivo hacia la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur al vencer 4-0 a Defensores de Belgrano de Justo Daract. El partido se jugó en el estadio de Puyuta y dejó al conjunto sanjuanino con una diferencia amplia para la revancha. El equipo dirigido por Mauricio Del Cero resolvió el cruce en el arranque y administró una ventaja que ahora deberá sostener fuera de casa.

Inicio favorable El marcador se abrió al minuto de juego, cuando Cristian “Kiki” Ramírez aprovechó un error del arquero Joaquín Castillo. A los 16 minutos, Edgardo Díaz aumentó desde el punto del penal, tras una infracción sobre Daniel Castro. Con ese arranque, el local condicionó el desarrollo del encuentro y obligó al rival a buscar una respuesta temprana.

Ventaja consolidada A los 27 minutos, Ramírez volvió a convertir luego de una asistencia de Castro y estableció el 3-0. Ya en el segundo tiempo, al minuto, el delantero completó su triplete con un remate tras una jugada de Lucas Ceballos. La actuación del atacante fue determinante para que Desamparados sacara una distancia que, por el desarrollo del partido, reflejó la superioridad exhibida en la cancha.

Lo que viene El local todavía pudo ampliar la diferencia a los 32 minutos del complemento, cuando Tomás Garro ejecutó un penal que dio en el palo. El resultado no volvió a moverse y el cierre dejó al conjunto sanjuanino con una ventaja concreta para la revancha. Ese segundo partido se disputará la próxima semana en el estadio La Pedrera, en Villa Mercedes, donde se definirá el pase a la final de la región. En la otra semifinal, Pacífico de General Alvear también consiguió una ventaja amplia al vencer 5-1 a Argentino de Mendoza como visitante.