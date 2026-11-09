Stephen Oscar Ramos, conocido como Kiki, fue convocado por Haití para disputar el Mundial Sub-17 que se jugará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. El delantero de las inferiores de Vélez Sarsfield nació en Puerto Príncipe y ya había tenido participación con la Selección Argentina de la categoría. La decisión lo llevará a competir oficialmente con el país donde nació, después de haber sido citado por Diego Placente para amistosos con la Sub-17 albiceleste.

La confirmación fue realizada por la Federación Haitiana de Fútbol en sus redes sociales. El organismo difundió: “Stephen Oscar Ramos, alias Kiki, nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe. El joven jugador del Vélez Sársfield elige a Haití y se unirá a la selección Sub-17”. En el mismo mensaje, agradeció al club de Liniers y al representante del futbolista por facilitar su incorporación. También lo recibió con la frase: “Kiki, estás en casa”.

Antecedentes personales

Ramos nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe y llegó a la Argentina cuando tenía apenas 8 meses, luego de ser adoptado por una familia argentina. El proceso de adopción ya estaba avanzado cuando ocurrió el terremoto que afectó a Haití en enero de 2010. En una entrevista con Radio La Red, el delantero contó que estaba en un orfanato cuando se produjo el sismo y señaló: “Antes del terremoto ya habían hecho todos los papeles, cuando pasó yo ya estaba ahí en el orfanato en Haití y por suerte fui uno de los chicos a los que no les pasó nada”.

Su recorrido en la Selección

Antes de la convocatoria haitiana, el atacante ya había sido tenido en cuenta por Placente para dos amistosos frente a Ecuador, que formaban parte de la preparación para la cita mundialista. En el primer partido, disputado en el estadio de Lanús, Argentina ganó 2-1 con goles de Benjamín Vallejo y Facundo Salina; Ramos ingresó en el segundo tiempo. En el segundo cruce, jugado en Atlanta, el encuentro terminó 1-1 y el juvenil convirtió el tanto argentino, su primer gol con la Sub-17. Luego recordó esa experiencia con la frase: “Fue una sensación hermosa marcar un tanto con esta camiseta”.

Lo que viene

En lo futbolístico, Ramos se formó en las inferiores de Vélez y se desempeña como extremo o centrodelantero. Sus características, según la información difundida, son la velocidad, el desequilibrio en el uno contra uno y la capacidad para generar situaciones de peligro. Su participación en el Mundial con Haití no cierra definitivamente la posibilidad de jugar para Argentina en el futuro, ya que se trata de una competencia juvenil. El desarrollo del torneo en Qatar será el próximo paso competitivo del delantero, ahora bajo la órbita de la selección haitiana.