La Selección Sub 18 ganó 4-2 en Dakar y aseguró una medalla. El jueves 12 de noviembre jugará la final de futsal frente a Portugal .

La Selección argentina Sub 18 de futsal se clasificó a la final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tras vencer 4-2 a Marruecos en el Dakar Arena. El equipo conducido por Mariano Gómez aseguró, con ese resultado, una medalla en la competencia. Su próximo compromiso será por el oro frente a Portugal.

Argentina abrió el partido con una ventaja de 2-0 antes del descanso. Axel Barrios convirtió a los 10 minutos con un remate de penal, luego de una mano dentro del área, y más tarde Enzo López amplió con una acción individual desde la mitad de la cancha. Ese desarrollo le permitió al seleccionado nacional administrar el trámite en la primera parte. La diferencia, sin embargo, no resolvió el encuentro.

Reacción marroquí En el segundo tiempo, Marruecos modificó su planteo con arquero-jugador y ganó presencia ofensiva. Alae Ait Challa descontó y luego Brahim Houdane estableció el 2-2 cuando restaban 10 minutos. En ese tramo, Santino Sánchez sostuvo a la Argentina bajo los tres palos, aunque el empate obligó al conjunto albiceleste a volver a asumir el control del partido.

Definición y cierre En el tramo final, el equipo de Mariano Gómez encontró el tercer gol tras una combinación colectiva que terminó con la definición de Ezequiel Henríques. Después, Joaquín Pesl estuvo cerca de ampliar con un cabezazo que dio en el travesaño. La sexta falta de Marruecos derivó en el tiro convertido por Lisandro Velásquez, que selló el 4-2 definitivo.

La final se jugará el jueves 12 de noviembre, a las 12:30 de Argentina, frente a Portugal. El seleccionado europeo llega tras superar 2-0 a Afganistán y completar una fase de grupos con puntaje ideal: 4-1 a Marruecos, 11-1 a Islas Salomón y 2-0 a Paraguay. La campaña argentina también fue perfecta: ganó sus cuatro partidos en Dakar, con 20 goles a favor y 4 en contra.