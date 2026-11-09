El argentino inicia su último torneo del año en el ATP 250 de Estocolmo. Si gana, podría enfrentar a Thiago Tirante en octavos.

El tenista argentino Tomás Etcheverry debutará este lunes en el ATP 250 de Estocolmo frente al sueco Max Dahlin. El partido está programado para no antes de las 14, hora de Argentina, y marcará el inicio de su última participación de la temporada.

Etcheverry llega al certamen sueco después de una actuación destacada en el Masters de París, donde venció al ruso Andrey Rublev y al australiano Alex de Miñaur para avanzar a octavos de final. En esa instancia fue eliminado por el australiano Rinky Hijikata. Ese recorrido le permitió regresar al top 30 del ranking ATP y ubicarse en el puesto 29.

Presencia argentina en Suecia En la misma competencia, Thiago Tirante y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron este domingo a los octavos de final. Tirante superó al español Jaume Munar por 7-6(3) y 6-3, mientras que Cerúndolo derrotó al local Elias Ymer por 6-1 y 7-6(4).

Si Etcheverry gana su partido de este lunes, el cuadro principal dejará un cruce entre argentinos en octavos de final. En ese caso, su rival sería Tirante, según la programación del torneo en Estocolmo.