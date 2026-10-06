El seleccionado italiano sumó rodaje antes del Mundial Seniors y venció a Angola en San Juan. Francesco Compagno marcó tres goles.

Italia debió batallar demasiado ante Angola

El seleccionado de Italia venció 4-2 a Angola en el estadio Aldo Cantoni, en un amistoso disputado como parte de la preparación para el Mundial Seniors de hockey sobre patines que comenzará la semana próxima en Paraguay.

El equipo italiano, dirigido por Alessandro Bertolucci, utilizó el encuentro para ajustar detalles antes de la competencia internacional. El partido funcionó como una prueba de rodaje para dos seleccionados que ya tienen definido su horizonte inmediato en el certamen mundial.

Goles y desarrollo Francesco Compagno fue la principal figura de Italia y convirtió tres de los cuatro tantos del conjunto europeo. El restante fue anotado por Davide Gavioli, en una producción ofensiva que le permitió resolver el amistoso sin sobresaltos mayores.

Por el lado de Angola, el equipo conducido por Joao Pinto descontó en dos oportunidades mediante Gonzalo Neto. Sin embargo, no logró sostener la diferencia frente al tramo final del partido y terminó cediendo ante el seleccionado europeo.

El resultado quedó establecido en Italia 4 - Angola 2 y dejó a ambos planteles con una última referencia competitiva antes del inicio del Mundial. La semana próxima, la atención pasará a Paraguay, donde se pondrá en marcha la competencia seniors.