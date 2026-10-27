La prueba será el sábado 31 de octubre en Capital. Lo recaudado por las inscripciones se destinará a FundaME.

A cuatro días de la competencia, 415 chicos ya se inscribieron para participar del IRONKIDS 2026, la propuesta vinculada al IRONMAN en San Juan. La actividad está prevista para el sábado 31 de octubre, desde las 11, en la intersección de avenida España y avenida Ignacio de la Roza, en Capital.

El valor de participación es de $25.000 por inscripción y, según la información difundida, lo recaudado será destinado a colaborar con FundaME. Esa entidad sanjuanina brinda asistencia y acompañamiento a niños y adolescentes con cáncer y hemofilia, por lo que la convocatoria combina una actividad deportiva con un objetivo solidario concreto.

Las inscripciones continúan abiertas para quienes quieran sumarse a la propuesta. La organización informó además que la acreditación presencial se realizará los días miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de octubre, de 14 a 20, en el stand de FundaME de la Expo 2026, ubicado al lado derecho del Teatro del Bicentenario, sobre avenida España.

Propuesta solidaria La actividad se presenta como una instancia para que los más chicos formen parte de una jornada recreativa en el marco del evento internacional. En el material difundido se destaca que la participación infantil busca sumar deporte, encuentro familiar y una contribución económica destinada a la institución beneficiaria.

Con la largada fijada para el 31 de octubre y el proceso de acreditación ya programado, la variable a seguir es la evolución de las inscripciones hasta el cierre de la convocatoria. El dato central, por ahora, es que el cupo ya superó las 400 adhesiones y que la recaudación tendrá como destino a FundaME.