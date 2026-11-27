Los hinchas convocaron para este sábado a las 12 en el club. El domingo, en General Alvear , se definirá la serie ante Pacífico .

Los hinchas de Sportivo Desamparados realizarán este sábado a las 12 un banderazo en las instalaciones del club para despedir y alentar al plantel antes del viaje a Mendoza.

La convocatoria fue impulsada por las agrupaciones “Recibimiento Puyutano” y “El Corazón de Puyuta”, que suelen organizar colectas e iniciativas vinculadas a los recibimientos del equipo. La actividad se inscribe en la previa de una definición deportiva que puede ordenar el cierre de la temporada para el conjunto sanjuanino.





Desarrollo de la serie

El equipo viajará a General Alvear para enfrentar a Pacífico este domingo a las 20:30, en el estadio Héctor Antonio Moncada. La revancha se jugará después del empate 0 a 0 en El Serpentario, por lo que la serie sigue abierta. El ganador del cruce se consagrará campeón de la Región Cuyo y avanzará a la instancia decisiva por el ascenso al Federal A.

En el primer partido, el conjunto sanjuanino no logró generar situaciones claras, aunque mantuvo su arco en cero. Ese antecedente deja a la revancha como un partido de definición estricta, en el que cualquier diferencia puede resultar determinante para la clasificación. La expectativa también se sostiene en que el cruce anterior no ofreció ventajas para ninguno de los dos equipos.

Cambio arbitral

En las últimas horas se confirmó un cambio en la designación arbitral para la revancha. Diego Saúl Novelli reemplazará a su hermano Lucas Novelli, quien había sido designado inicialmente por el Consejo Federal. La terna se completará con Oscar Ariel Bono, de Junín, como asistente 1; Cristian Thomas Pasquetín, como asistente 2; y Melina Eizaguirre, también de Junín, como cuarta árbitra.

El encuentro se disputará sin público visitante, por lo que el banderazo será una de las últimas instancias de acompañamiento presencial para el plantel antes de la final de la Región Cuyo. La resolución de la serie quedará definida este domingo en territorio mendocino.