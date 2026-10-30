El Club Cooperativa Justo P. Castro, de Caucete, incorporará 48 luminarias LED para mejorar las condiciones de entrenamiento y competencia en hockey césped. La intervención también incluye la renovación del cableado eléctrico y reparaciones en las torres de iluminación del predio.

La obra tendrá impacto directo sobre unas 350 jugadoras que integran la institución y apunta a mejorar la visibilidad y la seguridad durante las actividades nocturnas. En términos operativos, la actualización del sistema lumínico permitirá extender el uso de las instalaciones en horarios en los que la falta de iluminación condiciona el desarrollo deportivo.

La entrega de las luminarias estuvo a cargo del subsecretario de Deporte Federado, Martín Riveros, quien visitó el club en el marco del acompañamiento que el Gobierno provincial realiza a las instituciones deportivas. Según esa comunicación oficial, la medida forma parte del respaldo estatal a entidades que sostienen actividad formativa y competitiva en la provincia.

Con esta intervención, la entidad caucetera avanzará en la puesta en valor de sus instalaciones y podrá organizar entrenamientos y partidos con mejores condiciones técnicas. El dato central es la incorporación del equipamiento y la adecuación eléctrica, dos componentes necesarios para que el sistema funcione de manera estable y segura.

La mejora quedará asociada a la disponibilidad efectiva de las nuevas luminarias y a la finalización de las tareas sobre cableado y torres. Una vez completados esos trabajos, el club contará con una infraestructura más apta para sostener la práctica nocturna del hockey en San Juan.