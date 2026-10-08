El partido de Reserva terminó con enfrentamientos después del 2-0 de Atlético Tucumán. La AFA deberá definir eventuales sanciones para los protagonistas.

El partido de Reserva entre Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba terminó con incidentes después del 2-0 a favor del conjunto tucumano. Las imágenes de la transmisión oficial de LPF Play mostraron empujones, golpes y corridas una vez consumado el pitazo final.

La tensión se inició tras el cierre del encuentro, en medio de reclamos de la delegación de Talleres hacia la terna arbitral. A partir de ese momento, la protesta derivó en enfrentamientos con personas ubicadas detrás del alambrado y la situación se desbordó en las inmediaciones del campo de juego.

En la transmisión quedaron identificados Lautaro Acosta y Rodrigo Acosta, integrantes del cuerpo técnico de Talleres, en medio de los incidentes. Uno de los pasajes más tensos mostró a Lautaro Acosta, exjugador de Lanús, lanzando golpes contra un hombre que terminó contra el alambrado.

Desarrollo de los incidentes La secuencia también incluyó corridas y daños en un gazebo instalado en el sector. La transmisión advirtió además sobre la presencia de mujeres y niños en el lugar mientras continuaban los enfrentamientos. En ese contexto, los hermanos Acosta debieron ser retirados por integrantes del propio plantel de Talleres, que intervinieron para separar a los involucrados.

Consecuencias disciplinarias El episodio quedó registrado por las cámaras oficiales y comenzó a circular en redes sociales. Hasta el momento, no se había informado oficialmente qué determinación tomará la AFA ni cuál será el alcance de eventuales sanciones para los protagonistas. Esa definición será el dato central a seguir en las próximas horas.