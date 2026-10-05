El delantero argentino estaría dispuesto a revisar sus pretensiones económicas para acercar una negociación con el club turco. La versión fue difundida por La100 .

Mauro Icardi analiza su futuro profesional tras quedar libre del Galatasaray y, según informó La100, estaría dispuesto a regresar al club turco para continuar su carrera. La información agrega que el delantero argentino habría modificado sus pretensiones económicas para facilitar una eventual negociación. El dato central es que su salida como jugador libre abre una nueva etapa contractual, con el aspecto salarial como principal variable.

La versión fue difundida por Naiara Vecchio, panelista de espectáculos, quien aseguró que Icardi tendría intenciones de volver a Turquía para intentar concretar su regreso al equipo en el que tuvo una etapa destacada. Según esa información, el futbolista habría aceptado negociar por un contrato inferior al que pretendía inicialmente. Ese cambio de postura aparece como el punto que podría acercar posiciones con la institución.

Condición económica De acuerdo con lo publicado por La100, la principal diferencia entre las partes estaría vinculada con el monto del contrato. Vecchio sostuvo que Icardi habría “bajado todas las condiciones y está dispuesto a negociar”, en referencia a los cambios que estaría dispuesto a aceptar para volver al club. La frase no fue presentada como una confirmación oficial del Galatasaray, sino como una versión difundida en las últimas horas.

Antecedentes El delantero tuvo una etapa relevante en el Galatasaray y se convirtió en una de las principales figuras del equipo. Tras quedar libre, analiza distintas alternativas mientras define dónde continuará su carrera profesional. En paralelo, mantiene actividad física y comparte publicaciones vinculadas con su presente, según el material difundido.

Próximos pasos Por ahora, no se informó una definición contractual ni un anuncio formal sobre su destino. La negociación, si avanza, dependerá de que las partes acerquen posiciones en torno a las condiciones económicas mencionadas por La100. Hasta entonces, el escenario sigue abierto y el regreso a Turquía aparece como una posibilidad en evaluación.