La recuperación de Huazihul después de la inundación exigirá trabajos sobre sus campos de juego y una revisión de los proyectos previstos para su centenario. El presidente del club, José Yanzón, dijo a TELESOL DIARIO que la prioridad este viernes fue desagotar la cancha 3, donde el agua llegó a casi un metro de altura. La dirigencia deberá definir si es posible recuperar la cancha de hockey sintético, uno de los sectores más comprometidos. También deberá evaluar el alcance de los daños en el resto del predio.

Daños en las canchas Una vez vaciado el predio, comenzará la revisión del sintético y del material acumulado sobre la superficie. Según explicó Yanzón, será necesario retirar el arenado y otros materiales para determinar en qué estado quedó la cancha y si puede salvarse. El dirigente señaló que la situación en la cancha 3 es especialmente delicada porque allí el club había hecho una inversión importante en los últimos años. Sobre la cancha 2, indicó que esperan que el agua sea absorbida entre el domingo y el lunes, para luego iniciar tareas de siembra, descompactación y aireado. La cancha 1 no registró daños porque está a mayor altura.

Ingreso del agua





Yanzón sostuvo que el anegamiento no respondió únicamente a las precipitaciones. De acuerdo con su descripción, el desborde del canal ubicado en el sector norte del predio de calle Coll y la apertura de algunas compuertas cercanas al Partidor San Emiliano contribuyeron a que el agua avanzara sobre las instalaciones. El club había realizado antes medidas preventivas, entre ellas la profundización del canal y la construcción de un bordo de contención. Sin embargo, el presidente afirmó que esas obras no alcanzaron para contener el episodio y resumió que “el agua fue más fuerte que los trabajos de prevención”.

Revisión del centenario





La inundación también obligó a revisar los planes que la institución tenía para 2025, año en el que cumplirá 100 años. Huazihul estaba organizando un bono centenario para financiar la construcción de una nueva cancha de hockey, pero esa iniciativa deberá ser replanteada. La dirigencia pidió una cotización para conocer cuánto costaría reemplazar la superficie sintética y espera recibir el presupuesto el próximo lunes. Según Yanzón, la intención es evitar una reconstrucción completa y buscar una alternativa de reparación. El lunes, la comisión directiva se reunirá para redefinir objetivos.

Próximos pasos Mientras tanto, el club conformó una pequeña subcomisión para coordinar la recuperación y convocó a los socios para colaborar en tareas puntuales junto con ingenieros. Además, durante la próxima semana prevén reuniones con representantes del área de Deportes y del municipio para trabajar en conjunto. El primer paso será precisar el alcance de los daños y establecer qué obras pueden ejecutarse en el corto plazo.