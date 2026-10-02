Entre el viernes 02 y domingo 04 de octubre 2026, las propuestas deportivas tendrán como principal atractivo el cierre de los Juegos Nacionales Adulto Mayor – San Juan 2026 y el Torneo Nacional Senior G1 de tenis.

Durante el fin de semana del viernes 02 al domingo 04 de octubre 2026, en San Juan habrá una oferta variada de eventos deportivos recreativos y/o competitivos; todos a disposición para la participación y el disfrute de las familias sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Juegos Nacionales Adulto Mayor – San Juan 2026

Desde el lunes 28 septiembre, más de 1.400 participantes de 20 delegaciones provinciales distintas estuvieron en San Juan participando de una nueva edición de los Juegos.

Este viernes 02 octubre será la última jornada competitiva, con partidos finales de varias disciplinas en diversas sedes. La actividad será de 8:30 a 12:00 en Club Hispano y Velódromo Vicente Alejo Chancay como escenarios.

Tenis

Torneo Nacional Senior Grado 1

La provincia vuelve a ser sede de un certamen nacional que convocará a decenas de tenistas de todo el país. Participarán hombres y mujeres entre 19 y 80 años, en las pruebas singles o dobles, en femenino y masculino. Las sedes del campeonato serán Club Hispano y San Juan Lawn Tennis Club. El certamen es organizado por Federación Sanjuanina de Tenis, fiscalizado por Asociación Argentina de Tenis y apoyado principalmente por Gobierno de San Juan.

El cronograma de competencia inicia este viernes 02, entre las 8:30 y 17:00. El sábado 03 serán semifinales entre las 8:30 y 20:00 aproximadamente. Y las finales el domingo 04, a partir de las 8:30. Los horarios quedarán sujetos a modificación por inclemencias climáticas.

Running

Paseo Aventura – San Juan 2026

Una propuesta distinta que combina actividad física con desafíos en espacios abiertos llega a la provincia. Este fin de semana se celebrará el Paseo Aventura – San Juan 2026. La carrera será el próximo domingo 04 octubre, con largada a las 9:00 y con las distancias 6K y 12K. La concentración será en el edificio comercial Paseo San Juan (predio ex Hiper Libertad).

Descripción general: competencia urbana en duplas para recorrer la ciudad y superar desafíos en distintos lugares emblemáticos de San Juan. Los objetivos de la competencia son encontrar todos los puntos de aventura, superar cada desafío, completar pasaporte y regresar juntos a línea de salida. El Desafío Kids será el sábado 03 a las 20 horas en el estacionamiento Paseo San Juan.

Ciclismo

Federación Ciclista Sanjuanina

La última fecha de la temporada de pista 2026 se disputará este sábado 03 octubre, con concentración desde las 17 y largadas a las 18 . La competencia será en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, con organización de Club Ciclista Alvear.

Libres y Máster

Este fin de semana comenzará la temporada de ciclismo en ruta 2026/2027. La primera fecha será este fin de semana y la última a fines de marzo del año entrante. La cita es para este sábado 03 octubre con el Circuito Apertura – Ruta del Sol. La concentración será en el Complejo El Pinar, en Rivadavia, desde las 15:00 por las largadas de las 16:00.



Polideportivo

Balonmano: La final de Copa Oro en Liga San Juan Elite se disputará este sábado 03 octubre, a las 22:30 horas en Centro Impulso de Caucete. El elenco local recibirá a su par de Alianza de Santa Lucía.

Fútbol: en la Primera B masculino de Liga Sanjuanina de Fútbol, este fin de semana se conocerá al equipo campeón que conseguirá el primer ascenso a Primera A 2027. En la última fecha, Del Bono (21 puntos) y Árbol Verde (20 puntos) son los candidatos para ascender. Ambos equipos jugarán el domingo 04 octubre, de visitante, desde las 16:30. El Bodeguero jugará con Sp. Picón en el estadio del Bicentenario y el Arbolino frente a Independiente Villa Obrera en Chimbas.