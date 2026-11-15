Desamparados venció 3 a 1 a Defensores de Belgrano de Justo Daract en el estadio La Pedrera y cerró la serie semifinal con una clasificación que le aseguró su lugar en el Torneo Argentino del Interior 2027. El resultado completó una campaña que, según la nota original, se resolvió en apenas diez días con tres objetivos consecutivos: el Clausura local, la Superfinal sanjuanina y el ascenso. La victoria también dejó al equipo sanjuanino a un paso de la siguiente instancia de su recorrido en el certamen. Ahora enfrentará a Pacífico de General Alvear en la final de Cuyo.

Ventaja administrada

La serie llegó a San Luis con una diferencia ya construida en el partido de ida, por lo que el encuentro de vuelta terminó de ratificar una superioridad que se había insinuado desde el inicio. A los 10 minutos, Tomás Garro abrió el marcador tras una combinación con Daniel Castro. A los 26, Franco Goria amplió la ventaja luego de otra jugada colectiva. Pasada la media hora, Kiki Ramírez marcó el tercero con un remate desde afuera del área.

El descuento y la protesta

El descuento de Defensores de Belgrano llegó en una acción discutida. Tras un cabezazo de Martín Baigorria, el árbitro convalidó el gol, mientras jugadores de Sportivo protestaron porque consideraron que la pelota no había cruzado por completo la línea de meta. Ese tanto no modificó el desarrollo general de la serie, que ya estaba encaminada para el conjunto sanjuanino. En el complemento, con la clasificación resuelta, Desamparados administró el resultado y el marcador no volvió a moverse.

Lo que viene

El cierre dejó a Sportivo Desamparados con el ascenso asegurado y con la final de Cuyo como próximo paso. Esa instancia será una serie de dos partidos frente a Pacífico de General Alvear, con la posibilidad de seguir avanzando en la ruta hacia el Federal A, la tercera categoría del fútbol argentino. Por lo pronto, el club sanjuanino ya quedó clasificado al Torneo Argentino del Interior 2027 y mantiene abierta la pelea por un escalón más en el plano nacional.