El Bodeguero ganó en el Estadio del Bicentenario y obtuvo el primer ascenso de la Zona Ascenso de la Primera B local. Volvió a la máxima categoría tras dos años.

Del Bono se impuso 2-1 ante Picón en el Estadio del Bicentenario y concretó su regreso a la Primera División del fútbol sanjuanino, después de dos años en la Primera B local. El partido correspondió a la última fecha de la Zona Ascenso y definió el primer ascenso de la categoría. El resultado le permitió al equipo de la Esquina Colorada cerrar la campaña con el objetivo deportivo que había ido a buscar.

El encuentro comenzó con ventaja para Picón, que se adelantó por intermedio de Román Páez. Esa diferencia obligó a Del Bono a revertir el desarrollo en un partido de alta exigencia y con incidencia directa en la tabla. La reacción llegó antes del descanso, cuando Gabriel Murúa convirtió de penal y estableció el 1-1.

En el complemento, el conjunto bodeguero encontró el segundo gol a través de Jesús Vega, que marcó el 2-1 definitivo. Desde ese momento, el equipo debió sostener la ventaja frente a un rival que buscó el empate hasta el cierre. La diferencia se mantuvo y el triunfo quedó en manos de Del Bono.

El ascenso tiene impacto deportivo inmediato porque devuelve al club a la máxima categoría local y cierra un ciclo de dos temporadas en la divisional inferior. Además, lo posiciona como el primer equipo en asegurar su salto en esta instancia del certamen. La definición en el Estadio del Bicentenario también le dio un marco institucional al logro, por tratarse de una final de hecho para la zona.

Con el resultado consumado, Del Bono completó una campaña que se resolvió en la última fecha y con una remontada en un partido decisivo. El dato a seguir es cómo quedará conformado el resto de la Zona Ascenso y qué equipos acompañarán el proceso de definición de la categoría. Por lo pronto, el club ya aseguró su retorno a Primera División.