El partido de vuelta de semifinales se jugará el 15 de noviembre en San Luis. La autorización incluye restricciones de ingreso y responde a exigencias de seguridad.

Desamparados tendrá habilitado el ingreso de 3.500 espectadores neutrales para la revancha de semifinales del Torneo Regional Amateur ante Defensores de Belgrano de Justo Daract, que se disputará el domingo 15 de noviembre en el estadio La Pedrera, en San Luis. La decisión fue confirmada por el club puntano, según publicó Diario de Cuyo, y abre la posibilidad de una presencia masiva de simpatizantes sanjuaninos en un cruce decisivo para el ascenso.

Condiciones de acceso La autorización alcanza a público neutral, pero con una restricción precisa: no se permitirá el ingreso con camisetas, banderas ni ningún elemento identificatorio de Sportivo Desamparados. De acuerdo con la información difundida, la medida responde al reglamento y a las exigencias de seguridad de la Policía de San Luis. En los hechos, la modalidad busca habilitar asistencia de público sin exposición visible de los colores del club sanjuanino.

Contexto deportivo La definición encuentra al equipo de San Juan en un momento clave de la temporada. Mientras el plantel se prepara para la final del Torneo Clausura ante Minero, prevista para este jueves, también avanza la logística para el viaje a territorio puntano. La serie ante Defensores puede acercar a Desamparados a su objetivo de regresar al Federal A, por lo que la respuesta de su hinchada adquiere un peso deportivo y organizativo relevante.

Antecedentes de convocatoria El club ya mostró una fuerte movilización de público en su estadio, el Serpentario, que volvió a lucir colmado este lunes por la noche. Además, sus simpatizantes acompañaron al equipo en otros compromisos fuera de San Juan, como los disputados en Media Agua ante Defensores y en Mendoza frente a San Carlos. Ese antecedente alimenta la expectativa de una concurrencia numerosa en La Pedrera.

Traslado y próximo paso El viaje entre San Juan y La Pedrera demanda aproximadamente 456 kilómetros, un dato que incide en la organización del operativo y en la asistencia prevista. Por ahora, la atención inmediata de Desamparados está puesta en el cruce de este jueves con Minero, antes de la revancha en San Luis. La serie se definirá en territorio puntano y, según la autorización informada, con una presencia sanjuanina que podría ser significativa en las tribunas.