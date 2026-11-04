Alpine presentó la nueva indumentaria que usarán Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Brasil, previsto entre el 6 y el 8 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace. El buzo antiflama combina amarillo total con detalles azules en hombros, laterales, muñecas y piernas, además de los sponsors en el frente y el logo del equipo en el pecho. La presentación generó comentarios en redes sociales por la similitud de los colores con los de Boca, club del que es hincha el piloto argentino.

Patrocinio y diseño El cambio de colores para la cita en Interlagos responde a un acuerdo de patrocinio con la compañía argentina de comercio electrónico Mercado Libre, uno de los principales auspiciantes de la escudería francesa y también de Colapinto. Alpine difundió este miércoles imágenes de ambos pilotos con la nueva vestimenta en sus redes sociales. A partir de esa publicación, aparecieron múltiples comentarios vinculados con el club de La Ribera.

Vínculo con Boca El número 43 ya había expuesto en otras ocasiones su identificación con Boca. Según el material difundido, Colapinto visitó La Bombonera y posó con la camiseta azul y amarilla, además de seguir la actualidad del club. También recibió una referencia por radio de su equipo durante la última carrera en México, cuando le informaron la victoria en el Superclásico.

En lo deportivo, Colapinto llega a Brasil después de no haber sumado puntos el último fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pese a haber cruzado la meta octavo, debido a una sanción posterior. El trazado paulista será una instancia relevante para el argentino por la expectativa de una fuerte presencia de público argentino en San Pablo. Para la actividad oficial, la primera práctica libre será el viernes a las 12.30, la segunda a las 16, el tercer entrenamiento se disputará el sábado a las 11.30 y la carrera se largará el domingo a las 14.