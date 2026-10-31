El equipo de Concepción superó a Gimnasia de Jujuy por 5 a 1 en el Hilario Sánchez. Ahora depende de que Colegiales pierda este domingo para sostener su lugar en el reducido.

San Martín de Concepción venció por 5 a 1 a Gimnasia de Jujuy en el estadio Hilario Sánchez y quedó a la espera de otros resultados para sostener su lugar en el reducido de la Primera Nacional. La diferencia de gol pasó a ser un factor central en la definición, porque el equipo sanjuanino necesita seguir sumando tantos para mantenerse por delante de sus competidores en caso de igualdad de puntos.

Los goles del conjunto verdinegro fueron convertidos por Facundo Nadalín en dos oportunidades, Guillermo Acosta, Ramiro Rumbólo y Nazareno Funez. Para el equipo jujeño descontó Abel Argañaraz. El resultado representó la primera goleada de San Martín en el campeonato, un dato relevante en una instancia en la que cada diferencia puede incidir en la tabla.

Contexto de la definición Gimnasia de Jujuy ya estaba clasificado y presentó una formación alternativa, mientras que los titulares quedaron en el banco, según consignó la información difundida sobre el partido. En ese escenario, San Martín aprovechó la ocasión para construir una victoria amplia, aunque su posición final todavía depende de una combinación de resultados ajenos. La referencia inmediata pasa por Colegiales, rival al que el conjunto sanjuanino necesita que pierda este domingo para conservar su ubicación entre los ocho mejores.

Lo que viene La atención de San Martín queda puesta en el partido de Colegiales, que definirá si el equipo de Concepción sigue dentro del reducido. Si el resultado acompaña, el triunfo ante Gimnasia de Jujuy tendrá valor directo en la tabla; si no, la diferencia conseguida en San Juan quedará como un antecedente estadístico, pero no alcanzará para sostener la posición esperada.