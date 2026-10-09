En los World Skate Games, padres y hermanos viajaron a Paraguay para alentar a la Selección argentina Sub 19 y al hockey femenino. El apoyo incluyó traslados, costos y organización entre estadios separados por 25 minutos.

En Asunción del Paraguay, familias sanjuaninas acompañan a jugadores de la Selección argentina Sub 19 y del equipo femenino de hockey sobre patines durante los World Skate Games. El seguimiento exige organizar traslados, compatibilizar horarios y afrontar gastos de viaje, en una competencia que reúne delegaciones argentinas en distintos estadios.

El acompañamiento se expresa en las tribunas con camisetas argentinas, mate compartido y presencia constante en cada partido. Según la crónica del torneo, los familiares llegan temprano, buscan lugar en las gradas y sostienen una rutina de apoyo que se repite en cada presentación. La distancia no elimina el vínculo familiar ni el interés por permanecer cerca de los deportistas durante la competencia.

El caso de Tiziano Calisse

Entre esas historias aparece la familia Calisse Ramírez, que viajó completa para acompañar a Tiziano Calisse. Ariadna, Francisco, Julieta, su mamá Belén Ramírez y su papá Martín Calisse se organizaron para estar presentes en un torneo que, según relataron, no estaba asegurado hasta semanas antes. Martín Calisse explicó: "Hicimos un esfuerzo enorme para acompañar a Tiziano. Hace un mes no sabíamos si veníamos porque justo tuvo una fractura del tabique nasal y se tuvo que operar, pasar por un proceso doloroso, y se lo bancó para poder estar con la Selección".

De acuerdo con ese testimonio, la lesión y la operación pusieron en duda la participación del jugador, aunque finalmente logró ser convocado. El mismo Martín Calisse agregó que "hace dos partidos que estuvo entre los diez y eso nos puso muy orgullosos". La familia vivió ese avance como una confirmación del esfuerzo previo y de la recuperación atravesada por el deportista.

Tribunas con identidad sanjuanina

La distancia entre los estadios donde compiten la Sub 19 masculina y el seleccionado femenino es de unos 25 minutos de viaje, según la información difundida. Esa logística obliga a calcular recorridos y tiempos para acompañar a ambas delegaciones, pero también favorece la reunión de familias que comparten la misma rutina en las gradas. El mate circula, las camisetas se multiplican y la presencia sanjuanina se vuelve visible en un escenario internacional.

En el plano deportivo, Tiziano Calisse integra un equipo en el que también aparecen Bautista Romero y Charbel Fraifer, mencionados como otros talentos sanjuaninos. Desde la tribuna, sus familiares siguen cada ingreso a la pista y cada intervención con una mezcla de nervios y orgullo, en una competencia que reúne esfuerzo previo, representación nacional y acompañamiento familiar. La escena deja una variable concreta para seguir: el desempeño de los jugadores sanjuaninos en el tramo restante de los World Skate Games.