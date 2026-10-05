El excombatiente de Malvinas fue confirmado para interpretar el himno este martes 6 de octubre en el Monumental. Será el último partido de Lionel Messi con la Selección en ese estadio.

El excombatiente de Malvinas Fabio Santana interpretará el himno nacional argentino en el partido que la Selección argentina jugará frente a Benín, en lo que será la despedida de Lionel Messi del equipo nacional. El encuentro está previsto para este martes 6 de octubre en el estadio Monumental. La designación se enmarca en un acto deportivo de fuerte carga simbólica por tratarse del último partido del capitán con la camiseta albiceleste en ese escenario.

El propio Fabio Santana, oriundo de La Matanza, comunicó la novedad en un video difundido en sus redes sociales. Allí inició el mensaje con una dedicatoria a sus allegados: "Para los amigos, para la familia, para los que quiero y me quieren". Luego precisó: "Quiero contar que estoy muy emocionado porque voy a cantar nuestro himno nacional, que es la despedida de Lionel Messi en el Monumental este martes".

Trayectoria

Según recordó en el material difundido, no será la primera vez que Santana sea convocado para entonar el himno en un evento deportivo. El excombatiente lo hizo en otras oportunidades, entre ellas la Copa Davis 2011, los 75 años del Turismo Carretera, previas de partidos de Los Pumas y un clásico entre Nueva Chicago y All Boys. También compartió estadio con la Selección argentina en partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar, como el cruce con Colombia en febrero de 2022 en el Mario Alberto Kempes, y el de marzo de 2022 ante Venezuela en el Alberto J. Armando, conocido como la Bombonera.

Antecedentes

El mismo estadio de Buenos Aires ya había sido sede de otra interpretación del himno por parte de Santana en la despedida del conjunto nacional del país, frente a Zambia, antes de la partida hacia el Mundial realizado en Estados Unidos, Canadá y México este año. Su presencia vuelve a vincular una ceremonia protocolar con un partido de alcance deportivo y simbólico para la Selección.

Próximo paso

La interpretación del himno quedará así a cargo de Santana en la previa del encuentro de este martes 6 de octubre, en una jornada que marcará la última presentación de Messi en el Monumental con la Selección. El dato central a seguir será la realización del partido ante Benín y el cierre de esa etapa en el estadio porteño.