La FIA confirmó el regreso del WRC a Argentina tras un acuerdo plurianual con Córdoba. En 2027 habrá un rally candidato para evaluar sede e infraestructura.

El Campeonato Mundial de Rally de la FIA regresará a Argentina en 2028 tras la firma de un acuerdo plurianual con el Gobierno de Córdoba. La categoría volverá al país por primera vez desde 2019, según el anuncio oficial difundido por la organización y la administración provincial. El retorno se apoyará en una etapa previa de evaluación prevista para 2027.

Evaluación técnica previa En el primer trimestre de 2027 se realizará el denominado “rally candidato”, que integrará el Campeonato de Rally FIA CODASUR. Ese evento será supervisado por oficiales de la FIA y servirá para revisar las operaciones deportivas, la infraestructura disponible y las medidas de seguridad. La instancia funcionará como paso previo para la incorporación definitiva al calendario mundial.

Sede y logística Para 2028 está prevista la creación de la “WRC Arena” dentro del predio deportivo que rodea el Estadio Mario Alberto Kempes. El proyecto incluirá el parque de asistencia y experiencias para aficionados, de acuerdo con lo informado en el anuncio. La propuesta se apoyará en tramos ya identificados por la categoría, entre ellos caminos de montaña, cruces de ríos y el sector conocido como “El Cóndor”.

Respaldo institucional Eric Boullier, director ejecutivo de WRC Promoter, sostuvo que “Argentina siempre ha ocupado un lugar especial en la historia del WRC” y destacó la “pasión de los aficionados en Córdoba”. También afirmó que el compromiso plurianual apunta a “construir un futuro sostenible a largo plazo para el Rally Argentina”. Por su parte, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, señaló que el país “lleva el automovilismo en la sangre” y recordó sus competencias en Córdoba, además de su visita a Argentina a comienzos de este año.

Impacto provincial El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, afirmó que el regreso del Mundial “representa turismo y empleo” para la provincia. También dijo que el “Rally Candidato de 2027 será un paso fundamental” para preparar la sede y demostrar capacidad organizativa. El anuncio deja abierto el cronograma de ejecución de las obras y de la preparación operativa, que deberán concretarse antes de la fecha prevista para el retorno del campeonato.