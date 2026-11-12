Después de la consagración en la tabla anual, Boca retomó la preparación para su próximo objetivo: la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, este sábado. El equipo de Rodolfo Arruabarrena busca el pase a la final del certamen federal y el cuerpo técnico todavía mantiene una duda en la formación inicial. Esa definición se concentra en el frente de ataque, donde se evalúan alternativas según la respuesta física de los jugadores.

La principal disputa está entre Alan Velasco, Leonel Flores y la posibilidad de que Tomás Aranda ocupe ese lugar. El juvenil volvió a sumar minutos ante Defensa y Justicia después de más de dos meses de ausencia por una lesión fuerte, y en los entrenamientos trabajó entre los titulares. El cuerpo técnico analiza cómo administrarlo en esta etapa de la temporada, con partidos decisivos en el tramo final del calendario.

Estado físico y variantes

Además de la duda en ataque, el entrenador sigue de cerca la evolución de otros futbolistas que arrastraron desgaste en las últimas semanas. Leandro Paredes y Lautaro Blanco trabajaron con normalidad tras la carga reciente, mientras que comenzó a contemplarse el regreso de Adam Bareiro al banco de suplentes. Paredes, que había pedido el cambio en el último encuentro, se encuentra en condiciones de jugar y, salvo un imprevisto, estaría disponible para la semifinal. La respuesta de ese grupo será observada en los próximos entrenamientos antes de la confirmación de la lista.

Con ese panorama, la probable formación de Boca incluiría a Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. El ganador del cruce avanzará a la final, donde ya espera Platense, que eliminó a Atlético Tucumán por penales.

Agenda inmediata

El partido se jugará este sábado 14 de noviembre a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. La delegación xeneize viajará en los próximos días y quedará concentrada en esa ciudad a la espera del encuentro. Después de esta semifinal, el equipo tendrá por delante la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, programada para el sábado 21 de noviembre.