El cierre de una nueva fecha FIFA modificó la clasificación mundial de selecciones y dejó a España en el primer puesto, con 2011.57 puntos, y a Argentina segunda, con 1972.80. La diferencia entre ambas quedó en 38.77 unidades, según la última actualización del ranking FIFA. El resultado importa porque ordena la ubicación internacional de cara a los próximos compromisos oficiales y define el lugar de privilegio en la tabla que utiliza el organismo rector del fútbol mundial.

La campaña argentina incluyó tres amistosos con victorias amplias: 4-0 sobre Bolivia, 7-0 frente a Burkina Faso y 3-0 ante Benín. Ese último encuentro marcó, además, la despedida de Lionel Messi de la Selección, según el dato consignado en la actualización difundida tras la ventana internacional. Pese a esos resultados, el equipo dirigido por Lionel Scaloni no logró descontarle a la cima y se mantuvo como escolta.

España, en cambio, llegó a la cima tras sumar cuatro triunfos en la Nations League: venció a Inglaterra en Wembley, superó a Croacia en la ida y la vuelta, y derrotó a República Checa. Esa serie le aseguró además el pase a los cuartos de final del certamen. La acumulación de resultados le permitió consolidarse en el primer lugar del ranking y ampliar la ventaja sobre Argentina.

Francia conservó el tercer puesto en el estreno de Zinedine Zidane, mientras que Inglaterra quedó cuarta pese a haber ganado sus otros tres compromisos, más allá del traspié ante la selección española. El principal movimiento dentro del top 10 fue el ascenso de Portugal, que ganó sus cuatro partidos de Nations League y pasó al quinto lugar. Ese avance desplazó a Brasil al sexto puesto y a Marruecos al séptimo.

Así quedó el top 10: España lidera con 2011.57 puntos; Argentina sigue con 1972.80; Francia suma 1958.86; Inglaterra, 1925.59; Portugal, 1807.69; Brasil, 1806.51; Marruecos, 1805.34; Bélgica, 1779.17; Países Bajos, 1778.61; y México, 1738.48. Más atrás aparecen Colombia en el puesto 11, Uruguay en el 20, Ecuador en el 24, Paraguay en el 33, Chile en el 50 y Perú en el 53. La próxima referencia para seguir estas posiciones será la siguiente actualización oficial del ranking FIFA.