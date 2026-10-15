La selección española ganó 3-0 y avanzó a semifinales de los World Skate Games Paraguay 2026. Este viernes jugará con Argentina, que venció 4-1 a Italia.

España venció por 3-0 a Chile y se clasificó a las semifinales del Mundial de hockey sobre patines, instancia en la que enfrentará a Argentina. El resultado dejó definido uno de los cruces más relevantes del certamen, con dos selecciones que llegan desde series ganadas con solvencia. La albiceleste había asegurado su lugar entre los cuatro mejores este jueves, tras superar a Italia por 4-1.

El equipo español resolvió el partido en el primer tiempo. Marc Grau abrió el marcador a los 18 minutos y 50 segundos, y luego Nil Roca Subirana amplió la ventaja antes del descanso. Esa diferencia le permitió a España administrar el desarrollo del encuentro y sostener el control del resultado frente al seleccionado chileno.

En el inicio del segundo tiempo, Grau volvió a convertir y selló el 3-0 definitivo. Con ese marcador, España confirmó su pasaje a la semifinal y quedó como adversario de Argentina en la próxima instancia. El cruce tendrá incidencia directa en la definición del torneo, porque otorgará uno de los dos lugares disponibles en la final.

Antecedente reciente El encuentro también reabre un antecedente inmediato entre ambos seleccionados. En 2024, Argentina perdió la final del mundo ante España por 2-1, por lo que el partido de este viernes tendrá el valor de una revancha deportiva en el camino hacia una nueva definición. La referencia previa agrega contexto competitivo a un duelo entre dos potencias de la disciplina.

Agenda y transmisión El partido se jugará este viernes 16 de octubre, desde las 20, en Paraguay. La transmisión estará a cargo de TELESOL, con cobertura desde las 19:45 a cargo de Sebastián Caruso desde Asunción. El vencedor avanzará a la final del Mundial de hockey sobre patines.