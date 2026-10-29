El mediocampista desmintió teorías en redes y relató el mensaje de Lionel Messi antes del duelo decisivo. También dijo que Argentina llegaba desgastada y que confiaba en los penales.

Enzo Fernández desmintió las versiones que circularon tras la final del Mundial 2026 y relató qué habló con Lionel Messi en la previa del partido decisivo. En una entrevista con Los Edul, el mediocampista del Manchester City sostuvo que lo que se dijo en redes sobre lo ocurrido fue “todo mentira” y afirmó que España ganó “bien”.

Versión del jugador Fernández dijo que recibió llamados de su familia para saber qué había pasado después de la derrota. “No pasó nada, todo mentira, todo inventado. España nos ganó bien. Hay que felicitar al rival”, expresó. También señaló que el plantel llegaba con desgaste por haber disputado “dos tiempos extra” ante Cabo Verde y Suiza, y agregó que varios futbolistas estaban con molestias físicas.

La previa de la final El exjugador de River y Benfica afirmó que, si el partido se definía por penales, el seleccionado argentino tenía confianza. “En los penales ganábamos. Obviamente. Teníamos al Dibu. Sabíamos que no falla ahí”, dijo en referencia a Emiliano Martínez, a quien también elogió por haber jugado el torneo con una lesión en la mano. “Fue increíble. No tenía movilidad en el dedo, una locura”, sostuvo.

El mensaje de Messi Fernández contó además que Messi habló con el grupo en el vestuario antes del encuentro. “Me acuerdo de la final, hablando de que seamos nosotros, que disfrutemos, que no le debemos nada a nadie”, recordó. Según su relato, el capitán les dejaba mensajes antes de cada partido y esas conversaciones quedaban “siempre grabadas”.

Balance y cierre de ciclo El mediocampista reconoció que España fue superior en el desarrollo del juego y que el equipo argentino no pudo cumplir el objetivo de ganar la Copa del Mundo. También destacó sus goles ante Egipto en octavos de final y ante Inglaterra en semifinales, a los que definió como momentos que quedan “en la historia” de la Selección. Por último, vinculó su llanto en la despedida de Messi en Benín con el impacto que tendrá su retiro: dijo que pasó de verlo por televisión a compartir equipo con él y que su ausencia le produjo “un dolor muy inmenso”.