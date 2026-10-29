El argentino correrá este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La fecha puede dejar a Kimi Antonelli como el campeón más joven de la Fórmula 1.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de México, decimonovena fecha del campeonato de Fórmula 1, con el objetivo de cortar una serie de resultados adversos. La carrera se desarrollará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) llega con posibilidades de consagrarse como el campeón más joven de la categoría.

El circuito mexicano tiene 17 curvas y una extensión de 4,304 kilómetros. La actividad comenzará este viernes 30/10 con las primeras dos prácticas libres, previstas para las 15:30 y las 19, hora de Argentina. El sábado 31/10 habrá una tercera sesión de entrenamientos a las 14:30 y la clasificación a las 18. La carrera está programada para el domingo 1/11 a las 17, si no hay postergaciones por razones climáticas.

Momento deportivo Colapinto no participará de la primera práctica libre en territorio mexicano y llega a esta fecha sin haber sumado puntos en los cuatro Grandes Premios anteriores. Además, abandonó cuatro de las últimas cinco carreras, en Azerbaiyán, Singapur por duplicado y Estados Unidos. Ese registro lo ubica en una situación de baja productividad deportiva en un tramo decisivo del calendario.

Contexto del campeonato La secuencia negativa del argentino y las dificultades de su compañero de equipo, Pierre Gasly, para sumar unidades en las últimas fechas alejaron a Alpine de Racing Bulls en la disputa por la quinta posición del campeonato de constructores. En esa tabla, cada punto incide en la distribución final de premios y en la evaluación del rendimiento de las escuderías, por lo que el resultado en México tiene implicancias para la estructura francesa.

Definición del título En paralelo, Kimi Antonelli podría convertirse este fin de semana en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1, con 20 años. Para lograrlo, le alcanza con terminar en la novena posición o con que los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) no ganen la carrera. Hasta ahora, el récord pertenece al alemán Sebastian Vettel, que se coronó en 2010 con 23 años, 4 meses y 11 días.