La obra avanza en el circuito porteño con 43.000 toneladas de asfalto en tres capas. El trazado se prepara para el regreso del MotoGP y una eventual llegada de la Fórmula 1.

Comenzó el asfaltado de la pista del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, en el marco de la obra de infraestructura deportiva que busca dejar el circuito en condiciones para recibir al MotoGP y habilitarlo para una eventual llegada de la Fórmula 1. El trabajo marca una etapa central del plan de remodelación del trazado porteño. Según la información difundida, el objetivo es adaptar el autódromo a estándares internacionales. La intervención se presenta como una de las más ambiciosas en la historia del circuito.

El tramo inicial del asfaltado comenzó en la recta opuesta, después de varias semanas de ensayos. Durante esa etapa previa se utilizaron áreas de escape y sobreanchos de distintas curvas para probar la mezcla asfáltica, calibrar equipos y entrenar a los operadores del operativo. Ese procedimiento permitió ajustar la ejecución antes de avanzar sobre la pista principal. La obra entra así en una fase visible, con impacto directo sobre los plazos de habilitación deportiva.

Despliegue técnico El asfaltado se realiza con tres grupos de operarios que avanzan en simultáneo, uno al lado del otro, para cubrir el ancho de la pista. Cada grupo está integrado por un camión que transporta el asfalto caliente, una pavimentadora terminadora y dos rodillos, es decir, aplanadoras. En total, el operativo moviliza 12 equipos de gran porte. La organización del trabajo apunta a sostener el ritmo de obra y asegurar la uniformidad de la superficie.

Materiales y capas En total, se usarán 43.000 toneladas de asfalto distribuidas en tres capas. La primera, de base, es una mezcla AM3 - AC19 de 8 centímetros de espesor y está actualmente en ejecución. La segunda será una capa intermedia de mezcla AM3 - AC12, de 5 centímetros. La tercera, de rodamiento, llevará mezcla HIMA - AC12, con 4 centímetros de espesor, y será la superficie final sobre la que circularán los vehículos. Esa secuencia define la estructura técnica del nuevo pavimento.

El regreso del MotoGP a Buenos Aires ya tiene fecha confirmada: será del 9 al 11 de abril, después de 28 años. Las entradas ya están en venta, según se informó. En ese contexto, el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, sostuvo: “El comienzo del asfaltado de la pista es un hito fundamental en la transformación del Autódromo. Proyectamos que Buenos Aires volvería a estar en el centro del automovilismo mundial, con un circuito a la altura de los principales escenarios internacionales y una infraestructura que nos permita recibir competencias de primer nivel, y esta etapa nos permite ver con más claridad lo cerca que estamos de lograrlo”.

La obra deja ahora como variable principal la finalización de las tres capas de pavimento y la continuidad del cronograma de trabajos sobre el circuito. Con el asfaltado en marcha, el autódromo avanza hacia la etapa que definirá su aptitud para recibir competencias internacionales en Buenos Aires.