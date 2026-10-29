La Primera División cambiará su sistema desde 2027, con Apertura y Clausura sin divisiones. River fue el único club que votó en contra.

La Liga Profesional del fútbol argentino tendrá desde 2027 un nuevo formato con 30 equipos, Apertura y Clausura, pero sin división en zonas. La propuesta fue aprobada este jueves en una votación entre dirigentes, en la que River fue el único club que se pronunció en contra.

El esquema todavía debe terminar de definirse en una reunión prevista para este jueves entre los dirigentes de los 30 clubes de Primera, en las oficinas de Puerto Madero. Según lo aprobado, el torneo se jugaría bajo un sistema de todos contra todos durante todo el año, con una fecha extra de clásicos o emparejamientos, lo que llevaría el calendario a 30 fechas.

Cómo sería el torneo

La propuesta elimina la división entre Zona A y Zona B, pero mantiene el Apertura y el Clausura con playoffs. En la fecha 15 se produciría un corte para que los mejores 16 equipos disputen el cuadro por el título del Apertura, y lo mismo ocurriría en la fecha 30 para el Clausura. Además, se sostendría el título de campeón de Liga para el primero de la tabla anual, que sí enfrentaría a los otros 29 rivales.

Las semifinales y la final seguirían jugándose en estadio neutral. En las últimas dos temporadas, esas instancias se disputaron en la cancha del equipo mejor posicionado en la fase de grupos. También continuaría sin cambios el reparto de cupos para las copas internacionales, con lugares para los campeones de Apertura, Clausura, Liga y Copa Argentina, además de los mejores ubicados en la tabla anual.

Descensos y calendario

Uno de los puntos que todavía no quedó resuelto es qué ocurrirá con los descensos. Tampoco se definió si serán compensados los dos partidos que se recortan del calendario, ya que en 2026 cada equipo jugará 32 encuentros por los puntos para la tabla anual y los promedios, mientras que con la nueva propuesta pasarían a ser 30.

Tras el cónclave, Cristian Malaspina, presidente de Argentinos, sostuvo que “solamente River planteó la postura del torneo de 20 equipos” y agregó que “por amplia mayoría, se ha votado este nuevo formato de torneo para el año que viene”. A su vez, Matías Mariotto, mandatario de Banfield, señaló que la posición de River es que haya 20 equipos y afirmó que “tener 30 equipos enaltece el federalismo y las estructuras de los clubes que formamos jugadores, tenemos pensiones, un montón de trabajadores”.