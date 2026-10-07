El mediocampista se emocionó mientras Lionel Messi hablaba en su última presentación con la Selección en suelo argentino. La escena quedó como una de las postales de la despedida en el Monumental.

Mientras Lionel Messi hablaba en su despedida de la Selección Argentina en suelo argentino, Enzo Fernández rompió en llanto en el Monumental. La escena se produjo durante las últimas palabras del capitán ante el público y quedó registrada por las cámaras. El episodio sintetizó la carga emocional de una jornada marcada por el cierre de una etapa en el seleccionado.

El mediocampista siguió el mensaje de Messi sin apartar la vista y terminó desbordado por la emoción. Según el relato de la transmisión, las lágrimas aparecieron mientras el capitán decía que le gustaría “venir toda la vida” y que jugar para la Argentina “es lo más lindo que te puede pasar”. La reacción de Fernández fue una de las imágenes más visibles de la despedida.

Una escena compartida El texto original presentó el llanto de Fernández como una expresión ligada a la trayectoria común con Messi dentro del seleccionado. En ese recorrido, el mediocampista integró el grupo que consiguió la Copa del Mundo, dato que explica el vínculo deportivo al que alude la nota. La referencia no aporta un hecho nuevo sobre el partido, pero sí contextualiza por qué su reacción adquirió relevancia pública.

El alcance simbólico La despedida de Messi en territorio argentino tuvo impacto más allá del resultado deportivo, porque cerró un ciclo de más de 20 años de presencia del capitán en la vida de la Selección, según el texto de origen. En ese marco, la imagen de Fernández funcionó como una síntesis de la emoción colectiva que acompañó la jornada. La transmisión mostró al jugador desconsolado mientras el estadio acompañaba el momento.

Lo que deja la jornada El episodio no modifica ninguna situación deportiva o institucional, pero sí deja una postal asociada al final de una etapa para el seleccionado. La despedida de Messi en el Monumental quedó signada por la reacción de uno de sus compañeros más jóvenes en el plantel campeón del mundo. La referencia temporal y emocional de la escena seguirá siendo parte del registro de ese cierre.