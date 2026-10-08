El posteo acumuló 6,7 millones de "me gusta" en las primeras horas y más de 133 mil comentarios, números que hablan por sí solos de la dimensión del personaje y del momento.

La imagen no es nueva en su simbología pero sí en su peso. Messi aparece de cuerpo entero, con la camiseta de la Selección en las manos alzadas sobre su cabeza, ocultando su rostro detrás de ella. En la espalda de la prenda, el número 10 en letras doradas, y donde siempre estuvo su apellido, una sola palabra: GRACIAS. La foto fue tomada en un contexto producido, con fondo negro y un halo de luz desde abajo, y la composición transmite exactamente lo que el mensaje escrito confirma: el cierre de un ciclo, limpio y definitivo.

El texto, en español e inglés, fue breve por decisión. No hubo lista de logros, no hubo nombres propios, no hubo relato. Solo el agradecimiento de alguien que eligió que la última palabra fuera para el país que lo hizo capitán, ídolo y campeón del mundo.

Messi, en 21 años, vistió la albiceleste 207 veces, marcó 125 goles y dio 68 asistencias. Ganó el Mundial 2022, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la medalla de oro olímpica en Beijing 2008. El posteo fue la última jugada: simple, directa y al fondo del arco.



