El argentino cerró el GP de Las Vegas en el sexto puesto y cortó una racha de seis carreras sin puntos. Alpine sumó además con el quinto lugar de Pierre Gasly.

El piloto argentino Franco Colapinto, de Alpine, finalizó sexto en el Gran Premio de Las Vegas y sumó ocho puntos para la escudería en la vigésima primera fecha del campeonato de Fórmula 1. El resultado cortó una racha de seis competencias sin unidades desde su séptimo lugar en Madrid. Colapinto explicó que “se sintió bien pelear con los equipos de adelante” y que fue “lindo haber peleado con los equipos de adelante”.

El argentino nacido en Pilar llegó séptimo en pista, pero ascendió una posición por la penalización de diez segundos aplicada a Charles Leclerc, tras el choque con su compañero Lewis Hamilton. Con ese ajuste, igualó su mejor marca del año, que había conseguido en Canadá. Además, celebró el quinto puesto de su compañero Pierre Gasly, con lo que Alpine cerró la carrera con ambos autos en zona de puntos.

Estrategia y lectura de carrera

Antes de la largada, Colapinto había anticipado la necesidad de una buena salida por la presencia de autos rivales detrás suyo. “Hay dos Ferraris atrás, así que hay que intentar hacer una buena largada e ir para adelante”, sostuvo, al tiempo que señaló que esperaba que ayudara la velocidad en las rectas. También advirtió sobre las dudas técnicas vinculadas con la degradación de los neumáticos y el uso de la energía, dos variables centrales en un circuito urbano como el de Las Vegas.

Tras la competencia, el piloto detalló las dificultades que tuvo en los primeros giros con el compuesto blando. Dijo que al inicio no tenía “nada de grip”, que iba “para atrás”, bloqueaba y patinaba, en un tramo en el que las rectas largas y la energía disponible complicaban los sobrepasos. También señaló que las banderas amarillas lo hicieron levantar el ritmo y perder tiempo. Pese a esas condiciones, describió la prueba como una carrera “larga” y “divertida para ver para los fanáticos”.

Cierre del calendario

Colapinto remarcó que los puntos obtenidos en Las Vegas son valiosos para el equipo y que el objetivo inmediato es sostener la evolución en las dos fechas restantes del calendario. “Seguiremos trabajando para las próximas dos fechas que faltan”, afirmó. La carrera también quedó atravesada por un dato extradeportivo para el argentino: horas antes de la prueba, había presenciado la consagración de Boca como campeón de la Copa Sudamericana tras el triunfo por 2 a 0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla.