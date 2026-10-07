El partido amistoso de la Selección Argentina ante Benín incluyó un balón con diseño especial para la despedida de Lionel Messi . La utilería también incorporó una camiseta conmemorativa.

En el Estadio Monumental, la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ante Benín incluyó una pelota con diseño personalizado para la ocasión. El balón oficial del amistoso lleva una inscripción en dorado con la frase “El último baile”, en alusión al cierre de la etapa del capitán con la camiseta albiceleste.

El diseño incorpora el número 10 en el centro, dos ramos de laureles y una pequeña bandera argentina en la parte superior. También figura la fecha oficial del encuentro, según la descripción de la utilería preparada para la noche de homenaje.

Diseño conmemorativo

La pieza forma parte de una utilería concebida especialmente para el partido, que además incluyó una camiseta conmemorativa. Esa indumentaria llevó un sol patrio en el pecho y tipografía dorada en la espalda, de acuerdo con lo informado en la cobertura del evento.

La referencia al cierre de la etapa de Messi en el seleccionado quedó reforzada por esos elementos visuales, que acompañaron el partido amistoso en el Monumental. La escena se inscribió en una noche de homenajes organizada alrededor de su despedida.

Último capítulo

El detalle de la pelota y de la camiseta funcionó como parte central de la puesta de la jornada, orientada a marcar el final de una etapa en la selección. El encuentro ante Benín quedó así asociado a una utilería específica que identificó el cierre simbólico de la presencia de Messi en ese contexto.