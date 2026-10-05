La medida alcanza al estadio 12 de Octubre y suma una multa equivalente a 150 entradas. El fallo se dictó por los incidentes tras el clásico ante Sportivo Desamparados.

El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA sancionó a Unión de Villa Krause con dos fechas sin poder utilizar el estadio 12 de Octubre y una multa equivalente al valor de 150 entradas. La resolución surge del expediente N.º 5837/26, vinculado al Torneo Regional Federal Amateur 2026/2027, y se funda en los incidentes registrados al final del clásico frente a Sportivo Desamparados.

El organismo tomó la decisión a partir del informe arbitral del partido disputado el 21 de septiembre, que terminó con victoria de Desamparados por 2-1. Según ese reporte, cuando el plantel visitante se retiraba con custodia policial comenzaron a arrojarse objetos desde el exterior del estadio hacia la zona de salida. Uno de esos elementos impactó en la cabeza del futbolista Cristian García, quien cayó al piso, fue asistido por personal médico y luego trasladado en ambulancia.

Valor probatorio del informe

El mismo informe arbitral consignó otro episodio de violencia entre integrantes de los cuerpos técnicos. El árbitro señaló haber visto al entrenador de Desamparados, Mauricio Del Cero, golpear al preparador físico de Unión, Dalmiro Arnau, quien terminó en el suelo y recibió asistencia de sus compañeros. En su descargo, Unión rechazó responsabilidad institucional, condenó los hechos y pidió avanzar en la identificación de las personas que arrojaron los proyectiles. También cuestionó aspectos del arbitraje.

Sin embargo, el Tribunal entendió que esos argumentos no alcanzaban para desvirtuar lo asentado en el informe oficial. El fallo recordó que los informes de los árbitros tienen valor probatorio y que, para apartarse de su contenido, deben existir elementos concretos que permitan poner en duda lo ocurrido. Sobre esa base, el organismo consideró que los incidentes fueron generados por personas vinculadas a la parcialidad local y que, en su condición de local, Unión debía responder por las condiciones de seguridad del espectáculo.

Antecedentes de la misma causa

La sanción institucional se suma a las medidas individuales que ya habían sido aplicadas por el mismo encuentro. En Unión, Ignacio Baraona e Isaías Oballes Bajinay habían recibido una fecha de suspensión. En Desamparados, Mauricio Del Cero fue sancionado con dos partidos, mientras que Edgardo Díaz y Franco Goria Zapata recibieron una fecha cada uno. En aquella primera resolución no se había dispuesto castigo contra el estadio 12 de Octubre, por lo que el nuevo fallo modifica el escenario deportivo e institucional para el club de Rawson.

Con esta decisión, Unión deberá buscar una cancha alternativa durante dos fechas y afrontar la multa fijada por el Tribunal. El expediente queda así con una consecuencia adicional sobre la localía del club, mientras se mantiene como antecedente disciplinario el partido disputado en septiembre y sus derivaciones reglamentarias dentro del torneo.