Guido Romero informó que la competencia movió cerca de $4.000 millones y alcanzó 88,5% de ocupación hotelera. También admitió problemas por cortes de calles y horarios.

El paso del Ironman 2026 por San Juan generó, según el balance presentado por el ministro de Turismo, Guido Romero, un movimiento económico cercano a $4.000 millones para el sector privado. El funcionario ubicó además en 88,5% la ocupación hotelera en los establecimientos registrados del Gran San Juan, con un promedio de cinco noches de alojamiento por visitante.

Romero aclaró que ese porcentaje no contempla la totalidad de los alojamientos ofrecidos a través de plataformas digitales, por lo que el impacto podría haber sido mayor al informado en el relevamiento oficial. En el mismo balance, destacó la actividad que se registró en los rubros gastronómico y del transporte, dos sectores directamente vinculados con la demanda generada por la competencia.

Problemas de organización Sin embargo, el ministro también reconoció dificultades durante el evento, en particular por los cortes de calles y las restricciones a la circulación. Señaló que esos inconvenientes serán evaluados para introducir cambios en futuras ediciones, en un contexto en el que la coordinación entre la competencia y la movilidad urbana quedó bajo revisión.

Uno de los factores que complicó la logística fue la demora de dos horas en la largada del viernes. Romero explicó que los protocolos internacionales exigen una temperatura específica del agua para habilitar la competencia y que, al no alcanzarse ese registro, debió postergarse el inicio. Esa modificación alteró el cronograma previsto y extendió la actividad hasta un horario coincidente con la salida de oficinas de la administración pública, el Poder Judicial y las escuelas.

El cruce de esos horarios agravó las complicaciones en el tránsito y concentró el impacto sobre los desplazamientos urbanos del cierre de la jornada. En ese marco, el ministro sostuvo: “Somos conscientes de que todos los eventos son perfectibles. Tenemos la humildad de tener los oídos bien abiertos para escuchar y saber que se pueden haber cometido errores”.

Romero planteó como objetivo sostener a San Juan como sede de competencias internacionales por su efecto turístico y económico, al tiempo que adelantó una revisión de los aspectos organizativos que presentaron dificultades. La variable a seguir será la implementación de esos cambios de cara a próximas ediciones, junto con el comportamiento de la ocupación y del gasto privado asociado a este tipo de eventos.