El partido se jugará este lunes a las 21:30 tras el 1-1 de la ida. El ganador avanzará en la Región Cuyo y seguirá por el ascenso al Federal A.

Llegó la definición entre Sportivo Desamparados y Atlético Unión de Villa Krause, que este lunes desde las 21:30 se enfrentarán en el estadio El Serpentario por la revancha de los cuartos de final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. La serie llega igualada después del 1-1 en la ida y el ganador avanzará a semifinales. El cruce tiene incidencia directa en la continuidad de uno de los dos equipos sanjuaninos en la pelea por el ascenso al Federal A.

El primer partido se disputó en el Estadio Bicentenario, donde Unión ofició de local por la sanción que pesa sobre su cancha. Allí, Nahuel Rodríguez marcó para el Azul y Daniel Castro convirtió para el conjunto puyutano. Con ese resultado, ninguno de los dos obtuvo ventaja en el marcador global y la revancha quedó abierta para los 90 minutos de este lunes.

Si al cierre del tiempo reglamentario persiste la igualdad en el global, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal. Desamparados llega con la localía a favor y con la ventaja deportiva obtenida por haber finalizado primero en su grupo durante la fase inicial. El equipo dirigido por Federico Del Cero buscará aprovechar ese antecedente para meterse entre los cuatro mejores de la región.

Agenda y antecedentes recientes El plantel puyutano concentró desde la noche anterior en un complejo de cabañas de Villa Tacú y arriba a este compromiso después de una semana cargada de actividad. Entre semana, eliminó a Marquesado y se clasificó a la final del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina. Del otro lado, Unión tuvo más días de preparación y buscará conseguir su primera victoria del año frente al Víbora. Este será el séptimo enfrentamiento entre ambos en 2026, sumando los cruces del Regional Amateur y la competencia local.

Hasta el momento, Sportivo Desamparados consiguió dos triunfos y los cuatro partidos restantes terminaron empatados. El vencedor de esta llave enfrentará en la Cuarta Ronda a Defensores de Belgrano de Justo Daract, San Luis, que viene de eliminar a San Martín de Villa de Merlo. Según el cronograma informado, el primer partido de esa serie se jugará en San Juan el domingo 8 de noviembre y la revancha será en territorio puntano el domingo 15.

Operativo y venta de entradas El encuentro contará únicamente con público local. La terna arbitral será de Oncativo, Córdoba, y estará encabezada por Leandro Domínguez; los asistentes serán Rodrigo Frías y Octavio Manuel Mansilla, mientras que Lautaro Sisterna oficiará como cuarto árbitro. La venta anticipada de entradas continuará este lunes en la secretaría de Sportivo Desamparados, de 11 a 18, y desde las 19 se trasladará a las boleterías del estadio hasta el inicio del partido.

Los valores informados para socios incluyen popular sin cargo, platea baja a $5.000 y platea alta a $10.000; jubilados y menores socios ingresarán sin costo a populares y plateas. Para no socios, la popular costará $15.000, la platea baja $20.000 y la platea alta $25.000. También se fijó un valor de $8.000 para jubilados y menores en popular y de $10.000 en platea.