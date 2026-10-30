Con el respaldo del Gobierno de San Juan, los seleccionados masculino y femenino buscarán ser protagonistas en la 27ª edición de la competencia trasandina.

La 27ª edición de los Juegos Binacionales de la Integración Andina Cristo Redentor ya se respira en la región. Del 9 al 15 de noviembre, la provincia de Mendoza albergará el tradicional certamen que reúne a atletas juveniles de Argentina y Chile . Entre las nueve disciplinas que integran el programa oficial, el básquetbol llega como uno de los deportes de mayor expectativa para la delegación de San Juan, fruto de un sostenido crecimiento en la rama masculina y un constante avance en el sector femenino.





El camino previo se caracterizó por un trabajo técnico planificado y responsable. Para lograr un acondicionamiento a la altura de las exigencias, la preparación de los combinados locales contó con un seguimiento permanente y el valioso acompañamiento del Gobierno de San Juan , a través de la Secretaría de Deporte , garantizando la cobertura de las necesidades logísticas y operativas de los cuerpos técnicos y deportistas, tarea que se prolongará durante la competición y hasta el regreso a San Juan.





Básquet Masculino : Preparación intensa y una zona exigente





Bajo la conducción técnica del entrenador Sergio Cabañas , el seleccionado masculino acumula más de dos meses de entrenamientos intensivos. El proceso comenzó en agosto con un preseleccionado de 25 jugadores, quienes mantuvieron una elevada motivación y compromiso hasta la conformación de la lista definitiva.





San Juan integrará el Grupo A junto a Mendoza (último campeón), Metropolitana y O’Higgins, en un grupo que se avizora muy parejo.

En relación a la exigencia del cuadro, el DT Sergio Cabañas analizó:





"La zona es muy pareja, con cuatro equipos que juegan bien al básquet. Sabemos que Mendoza corre con un plus por el hecho, por supuesto, de ser local y venir de ser el último campeón. Creo que va a ser una zona muy competitiva. Los tres rivales que tenemos en la zona son duros, tienen buena calidad de jugadores y sabemos bien a lo que juegan."





Todos los encuentros de la rama masculina se disputarán en la cancha de parquet del Club Anzorena.





Fixture de Partidos - Básquet Masculino (Grupo A)





• 10/11 – 17:00 hs: San Juan vs. Mendoza

• 11/11 – 15:00 hs: San Juan vs. O’Higgins

• 12/11 – 15:00 hs: San Juan vs. Metropolitana

Básquet femenino: Juventud, talento y proyección





El seleccionado femenino estará liderado por el entrenador Fernando Llarena , secundado por Luz Pittaluga . El cuerpo técnico llevó adelante las prácticas durante los fines de semana para no interferir con el calendario oficial de los clubes en la competencia federativa local.





"Estamos muy conformes con el plantel que conformamos. Para Luz y para mí fue una decisión complicada llegar a la nómina final de 12 jugadoras, ya que entendemos que es una gran camada de chicas de 15 a 17 años con mucho talento", expresó Fernando Llarena sobre el armado de la plantilla.





Y agregó respecto a las expectativas: "La competencia es muy interesante y vamos a seguir buscando el objetivo de escalar posiciones en la tabla general en comparación con años anteriores. Estamos agradecidos siempre por la oportunidad de guiar al plantel femenino, como así también a la Federación de Básquetbol de la Provincia y a la Secretaría de Deporte".





Plantel de la Selección Sanjuanina Femenina :





• Constanza Martínez Alós

• Federica Silva

• Pilar Andreatta

• Alma Valentina Magrini Poblete

• Julieta Antonela Quiroga López

• Selena Ramos Guerrero

• Alma Romero

• Julieta Valentina Brizuela

• Camila Aguilera

• Pía Riveros

• Lucrecia Llarena

• Lara Guadalupe Alba González

El torneo femenino tendrá como sedes el Estadio Vicente Polimeni y el Estadio de la Federación de Box, ambos dotados de superficie de parquet. Las sanjuaninas integran el Grupo A junto a Mendoza, Metropolitana y O’Higgins.





Fixture de Partidos - Básquet Femenino (Grupo A)





• 10/11 – 17:00 hs: San Juan vs. Mendoza (Estadio Vicente Polimeni)

• 11/11 – 15:00 hs: San Juan vs. Metropolitana (Estadio Vicente Polimeni)

• 12/11 – 15:00 hs: San Juan vs. O’Higgins





Una vez finalizada la ronda de grupos en ambas ramas, se disputarán los cruces eliminatorios ante las selecciones del Grupo B para definir la clasificación final del certamen.