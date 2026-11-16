Valenciano, Bancaria y Unión Vecinal de Trinidad ganaron títulos en Inferiores. La categoría Primera se definirá el 17 y 19 de noviembre.

El domingo 15 de noviembre de 2026, el estadio Aldo Cantoni fue sede de las finales del Torneo Clausura de Inferiores Damas de la Federación Sanjuanina de Patín, con títulos para Valenciano, Bancaria y Unión Vecinal de Trinidad.

La programación reunió cuatro definiciones consecutivas desde la tarde y contó con un buen marco de público. La actividad tuvo apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia Deportes San Juan. Entre las autoridades presentes estuvieron el presidente de la Agencia, Pablo Aubone, y el director de Deporte Federado, Daniel Kenan.

Resultados de las finales En categoría Infantil, Bancaria venció 2-1 a Aberastain de Pocito. En Cadete, Unión Vecinal de Trinidad superó 4-3 a Sindicato Empleados de Comercio (SEC). En Juvenil, Valenciano derrotó 2-1 a Bancaria.

La última final de la jornada fue la de Junior, en la que Valenciano ganó 2-1 frente a SEC. Con esos resultados, los tres clubes se repartieron los títulos de las divisionales formativas disputadas en el estadio sanjuanino.

Definición pendiente En el hockey sobre patines federado femenino todavía resta resolver la categoría Primera. Las finalistas son Concepción Patín Club y Sindicato Empleados de Comercio, con partidos programados para el martes 17 y el jueves 19 de noviembre.