El serbio venció a Alex de Miñaur en la final del ATP 500 de Beijing. Sumó su 102º trofeo profesional tras el abandono del australiano por lesión.

El tenista serbio Novak Djokovic (6º) se consagró en el ATP 500 de Beijing tras superar al australiano Alex de Miñaur (5º) en la final disputada en la capital de China.

El partido se definió cuando Djokovic ganaba por 7-6(3) y 0-1, luego de una hora y 14 minutos de juego, momento en que De Miñaur decidió abandonar por problemas físicos. Según el desarrollo informado, el australiano sintió molestias en el aductor y la ingle de su pierna izquierda después de sostener su primer turno de saque en el segundo parcial.

El primer set se resolvió en el tie-break, después de que ambos jugadores conservaran sus servicios durante todo el parcial. En ese desempate, Djokovic se impuso por 7-3 y tomó la ventaja que terminó siendo decisiva en el encuentro. La definición dejó sin cierre deportivo completo a una final que había sido pareja desde el inicio.

Antecedentes y recorrido Con esta conquista, el serbio alcanzó el título número 102 de su carrera profesional. Quedó a una consagración de Roger Federer y todavía por detrás del récord de Jimmy Connors, que suma 109. En su camino al trofeo, Djokovic había superado al alemán Alexander Zverev y al ruso Daniil Medvedev, resultados que reforzaron su vigencia competitiva a los 39 años.

Registro en Beijing El triunfo también amplió su dominio en este torneo: Djokovic ganó los 34 partidos que disputó en Beijing, una marca que el material de origen señala como récord para un jugador en un mismo certamen. Sus consagraciones anteriores en esa sede fueron en 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015. En la misma jornada, el español Carlos Alcaraz ganó el ATP 500 de Tokio al vencer al checo Jiri Lehečka por 7-6(4) y 6-4, en una final que duró una hora y 37 minutos.