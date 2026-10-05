El serbio ganó por descalificación luego de que el ruso golpeara a un espectador con una pelota. Buscará este martes su título número 102 en el ATP 500 de Beijing.

El tenista serbio Novak Djokovic (6º) derrotó al ruso Daniil Medvedev (3º) y se clasificó a la final del ATP 500 de Beijing, en China, en un partido que terminó con descalificación. El encuentro se definía con Djokovic al frente por 7-5 y 5-3, después de 2 horas y 33 minutos de juego, cuando Medvedev fue sancionado por pegarle un pelotazo en la cara a un espectador tras perder su turno de servicio.

La resolución le permitió a Djokovic sostener su avance en un torneo donde mantiene un registro de 33-0 y en el que ya se consagró en 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015. El serbio, de 39 años, llega a la definición con la posibilidad de conquistar el título número 102 de su carrera profesional.

Antecedentes del cuadro

El avance de Djokovic se produjo después de haber superado al alemán Alexander Zverev, número 2 del mundo, en una semana en la que el serbio mostró solidez competitiva. Zverev, según el texto original, ganó este año sus primeros dos títulos de Grand Slam al imponerse en Roland Garros y el US Open, dato que contextualiza el valor del triunfo previo del jugador balcánico.

La final

En el partido decisivo, Djokovic enfrentará al australiano Alex de Miñaur (5.º), quien vencía 6-4 y 3-2 al polaco Hubert Hurkacz cuando este último se retiró por problemas físicos. La final del ATP 500 de Beijing está programada para este martes a las 8 de la mañana, hora de Argentina.

El desenlace deja a Djokovic ante una definición con valor deportivo y estadístico: la posibilidad de ampliar su registro en Beijing y sumar un nuevo título en un circuito que todavía no cerró su cuadro principal.