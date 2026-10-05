Los dos equipos sanjuaninos avanzaron en el Regional Amateur y enfrentarán a San Carlos y Palmira. La serie será de ida y vuelta y definirá el pase a la tercera ronda.

Desamparados venció a Unión en Villa Krause el lunes y todavia siguen las repercusiones. Gentileza Fer Torre

Desamparados y Unión continuarán su participación en el Torneo Regional Amateur con cruces ante dos equipos de Mendoza, luego de clasificar primero y segundo, respectivamente, en un grupo de solo tres clubes. La definición de sus rivales fue publicada por el Consejo Federal de Fútbol, organismo que organiza la competencia. La instancia será eliminatoria y se jugará a dos partidos.

El Víbora enfrentará a San Carlos, que terminó segundo en la Zona 2 de Cuyo. En tanto, el conjunto de Villa Krause se medirá con Palmira, también de la provincia vecina, que quedó escolta en la Zona 3. En ambos casos, el objetivo deportivo es avanzar a la tercera ronda del certamen y sostener la chance de regresar al Federal A.

Ventaja deportiva

Desamparados tendrá la posibilidad de definir la serie como local. La ida se jugará este domingo 11 de octubre y la revancha está prevista para el domingo 18 en El Serpentario. Esa condición puede resultar relevante en una fase donde la clasificación se resuelve por resultado global entre ambos partidos.

Unión, en cambio, recibirá a Palmira en vísperas de un nuevo aniversario, aunque no podrá hacerlo en el Estadio 12 de Octubre por una sanción. Por esa razón, deberá salir a jugar la revancha en Mendoza la semana siguiente. La restricción sobre su cancha obliga al club a reprogramar su localía en un momento clave de la competencia.

Cómo sigue el torneo

Esta segunda instancia está integrada por 8 clubes que superaron la primera ronda. Se disputará en partidos de ida y vuelta, y los 4 ganadores accederán a la tercera fase. Allí ya esperan otros 4 equipos que clasificaron por haber finalizado primeros en grupos de cuatro clubes. Para Desamparados y Unión, el próximo paso será resolver sus series frente a rivales de Mendoza y sostener la campaña en un certamen que todavía tiene varias rondas por delante.