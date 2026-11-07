El equipo de Rodolfo Arruabarrena juega este sábado a las 17:30 en La Bombonera por la fecha 16 del Torneo Clausura. Comparte el primer puesto anual con Argentinos Juniors, pero sostiene ventaja en la diferencia de gol.

Boca Juniors afrontará este sábado un partido decisivo en su pelea por el Campeonato de Liga. El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena recibirá a Defensa y Justicia desde las 17:30 en La Bombonera, por la fecha 16 del Torneo Clausura. El resultado puede incidir de manera directa en la definición de la tabla anual.

La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Sebastián Zunino y en el VAR estará Yamil Possi. La programación oficial ubica el encuentro en una jornada en la que el conjunto local puede dar un paso relevante hacia la consagración.

La tabla anual, en el centro de la definición

El Xeneize llega con 60 puntos, la misma cantidad que Argentinos Juniors. La diferencia de gol, sin embargo, lo favorece de manera amplia, un dato que puede resultar determinante si la pelea por el primer puesto termina igualada en unidades. Una victoria ante el Halcón lo dejaría muy cerca de asegurarse el título.

Un calendario con frentes abiertos

Además de la definición del campeonato local, Boca mantiene otras competencias en curso. Según el material de referencia, es uno de los candidatos en el Torneo Clausura, disputará la final de la Copa Sudamericana y sigue entre los cuatro mejores de la Copa Argentina. Ese cuadro competitivo explica la carga de objetivos que arrastra el plantel en esta parte de la temporada.

Defensa y Justicia, con objetivo propio

El equipo de Julio Vaccari ocupa el cuarto puesto de la Zona A, con 28 unidades, y buscará dar el golpe como visitante. Una victoria le permitiría superar a Boca Juniors en la tabla de su grupo. En la clasificación anual, el conjunto de Florencio Varela se ubica undécimo y apunta a asegurar un lugar en una competencia internacional, al menos la Copa Sudamericana.

Formaciones y datos del partido

Las alineaciones probables son: Boca Juniors, con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa, con Rodolfo Arruabarrena como entrenador. Defensa y Justicia formaría con Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demian Domínguez; César Pérez, Santiago Sosa; Juan Manuel Gutiérrez, David Barbona, Jeremías Lucco; Leandro Fernández, bajo la conducción de Julio Vaccari.

El partido se jugará el sábado 7 de noviembre de 2026 en La Bombonera. La definición de la tabla anual y la ventaja en la diferencia de gol hacen que el encuentro quede entre los de mayor incidencia de la jornada.