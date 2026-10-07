El tramo final del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina dejó este martes dos resultados que modificaron la tabla y definieron posiciones clave para la fase regular. En el Serpentario, Sportivo Desamparados venció 4-2 a Rivadavia en el partido postergado de la fecha 14 y quedó como único líder. En el sur provincial, Unión superó 4-3 a Carpintería por la fecha 16 y se metió entre los ocho primeros.

Desamparados, con la cima en juego El equipo de La Bebida llegó a igualar 2-2 con los goles de Santiago Orellano y Pedro Valiente, pero el local sostuvo la reacción y resolvió el encuentro con un doblete de Cristian Ramírez y otro de Franco Goria. La victoria le permitió sumar tres puntos decisivos y trepar a la punta con una unidad de ventaja sobre Alianza. Con ese escenario, el conjunto puyutano depende de sí mismo para terminar primero de la fase regular.

El cierre de esa definición será ante Unión, en un cruce que puede confirmar el liderazgo de Sportivo Desamparados si logra una victoria. Ese dato resulta central porque el puesto de privilegio ordena la última parte del torneo y condiciona la tabla final antes de los playoffs. La fecha postergada también mostró que el margen entre los primeros puestos sigue siendo estrecho y que cualquier traspié puede alterar el cuadro de clasificación.

Unión, con una victoria agónica En el otro partido de la jornada, Carpintería comenzó mejor y se puso 2-0 con los tantos de Maximiliano Vega y Agustín Ávila. Unión reaccionó y pasó al frente por los goles de Pedro Alan, Facundo Poblete y Braian Godoy, aunque el local volvió a empatar por intermedio de Maximiliano Vega. Cuando el reparto de puntos parecía encaminado, Ramiro Sisterna marcó en tiempo adicional el 4-3 definitivo.

Ese resultado dejó al equipo de Villa Krause dentro de los ocho mejores y con chances concretas de quedarse con la última plaza disponible para los playoffs. Además, Unión tiene una ventaja de calendario sobre sus rivales directos: todavía debe disputar dos partidos, mientras que los otros aspirantes sólo tienen uno por delante. La resolución de esas fechas será la variable que termine de ordenar la clasificación en la parte final del Clausura.