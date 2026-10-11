Sportivo Desamparados inició la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur con una derrota por 1 a 0 frente a San Carlos, en su visita a Mendoza. El único gol del encuentro lo marcó Tamás Daró de tiro libre, según el dato consignado en el parte del partido. El resultado obliga al conjunto sanjuanino a buscar la clasificación en la revancha.

El equipo dirigido por Mauricio Del Cero deberá revertir la serie el próximo domingo en el estadio José Nehín. La diferencia de un gol deja abierta la eliminatoria, aunque condiciona a Desamparados a ganar en casa para sostener sus aspiraciones en el certamen. En este tipo de cruces, el margen de error se reduce desde el primer partido.

Antecedente de la clasificación En la fase previa, Desamparados había terminado primero con 8 puntos, por encima de Unión y Atlético General Belgrano de Sarmiento. Ese rendimiento le permitió acceder a esta instancia con una posición favorable en la tabla, pero sin margen para descuidar los partidos de eliminación directa. La derrota en la ida cambia el escenario y traslada la presión a la revancha.

Lo que viene El partido de vuelta será decisivo para definir si el equipo sanjuanino continúa en el torneo. Un triunfo por la mínima llevaría la serie a una definición más ajustada, mientras que una victoria por mayor diferencia le daría la clasificación en tiempo reglamentario. El próximo encuentro en San Juan será, por lo tanto, el punto central a seguir para medir la continuidad de Sportivo Desamparados en la competencia.