La serie comenzará este lunes en Puyuta y se resolverá el 29 de noviembre en General Alvear. Pacífico llega invicto en su zona y con antecedentes recientes ante el Víbora.

Desamparados ya conoce a su rival en la final de Cuyo por el ascenso al Torneo Federal A: será Sport Club Pacífico, de General Alvear, Mendoza. La serie comenzará este lunes a las 20:30 en Puyuta y se definirá el 29 de noviembre en el estadio Héctor Moncada. El cruce concentra el último paso de ambos equipos en el Regional 2025-2026 hacia la categoría superior.

Antecedentes inmediatos En la temporada 2024-2025, Pacífico cayó por penales ante Desamparados, luego de perder 2 a 0 en Mendoza y empatar en San Juan. En aquella llave, el Víbora avanzó 6 a 5 desde los doce pasos y después llegó a la final interregional, donde perdió ante Ben Hur de Rafaela. Ahora, el equipo mendocino vuelve a estar frente al conjunto sanjuanino en una definición por el ascenso.

El recorrido de Pacífico El conjunto conocido como “el Lobo del Sur” llegó a esta instancia con una campaña invicta en la fase de grupos y con la clasificación en el primer puesto de su zona. En el camino venció 6 a 0 a Quiroga, eliminó a Deportivo Goudge en cuartos de final y superó a Atlético Argentino de San José en semifinales, con un global de 7 a 4. Su entrenador es Pablo Castro, acompañado por Jonathan Olivera.

Jugadores y referencias Entre sus nombres más destacados aparece Maximiliano Herrera, delantero con pasado en Independiente de Avellaneda y Ferro Carril Oeste de General Pico, que regresó este año al club para liderar el ataque. También integra el plantel Emanuel Décimo, exjugador de Desamparados, quien se sumó como refuerzo esta temporada y había disputado la final de 2025 con la camiseta del Víbora. Pacífico también se apoya en los goles de Mateo Vignolo y Valentín Robatto.

Lo que está en juego Desamparados llega a la final con el respaldo de haber sido campeón del fútbol sanjuanino después de 35 años. La revancha en Mendoza cerrará la serie y dejará definido cuál de los dos equipos avanzará al Torneo Federal A. El estadio Héctor Moncada tiene capacidad para 10.000 espectadores y está ubicado a unos 470 kilómetros de la capital sanjuanina.