Belen Atencio junto a su hija y nieto en la previa del partido con Picón

Del Bono logró este domingo su regreso a Primera al vencer 2-1 a Picón en la última fecha, resultado que selló el ascenso del equipo en el fútbol local. La definición tuvo como una de sus protagonistas a Belén Atencio, presidenta de la institución, quien quedó al frente del proceso dirigencial que acompañó la vuelta de categoría. El desenlace también cerró una deuda deportiva que el club arrastraba desde la temporada anterior, cuando había quedado afuera del ascenso en semifinales ante Villa Hipódromo. En ese antecedente se registraron serios incidentes, según el material original, lo que dejó una herida abierta en la institución.

Trayectoria dirigencial

Atencio llegó a Del Bono primero como madre de un jugador y luego se vinculó con otras disciplinas del club, hasta integrar la conducción. El texto original señala que participó en la subcomisión de básquet, colaboró con vóley y estuvo ligada a la escuela de fútbol, en un recorrido que la fue acercando a la vida institucional. Más tarde fue incluida en la lista como vicepresidenta y asumió la presidencia tras la salida de Julio Blanco. Desde ese lugar tomó la conducción con un objetivo explícito: devolver al Bodeguero a Primera.





El objetivo deportivo

La propia Atencio atribuyó el cierre de la campaña a una misión cumplida. “En el momento del final del partido, me dije: ya está, misión cumplida. Por los hinchas, por la gente de Del Bono, por mi papá, que era fanático del Bodeguero, y por mi nieta, que se pega al alambrado en cada partido”, dijo, según la cita incorporada en el material. La referencia familiar aparece como parte de una historia de pertenencia que el texto sitúa en La Esquina Colorada, el ámbito donde Del Bono desarrolló buena parte de su identidad. La celebración, de acuerdo con la nota original, se extendió hasta las primeras horas del lunes.

Orden institucional

Además del ascenso en fútbol, Atencio sostuvo que en pocos meses el club consiguió tres resultados deportivos: “al Nivel 1 en el básquet, a la Primera A en el vóley y regresamos a Primera en el fútbol”, según la frase reproducida en el original. También aclaró que queda pendiente la realización de elecciones a corto plazo para ordenar la institución. Ese dato es relevante porque el texto presenta el ascenso no como un cierre definitivo, sino como una etapa dentro de un proceso de reorganización dirigencial. En paralelo, la conducción buscó estabilizar el funcionamiento interno mientras el equipo resolvía la definición dentro de la cancha.





Lo que viene

Con el ascenso consumado, el próximo paso que queda planteado en el material es la convocatoria a elecciones para dejar al club “bien ordenado”, en palabras de la propia presidenta. El regreso a Primera también reacomoda el mapa deportivo de Del Bono, que había quedado marcado por la eliminación del año anterior. La campaña concluyó con un dato concreto: victoria ante Picón, ascenso asegurado y una conducción que ahora deberá completar la transición institucional. La atención quedará puesta en ese cronograma interno y en la formalización de la nueva etapa dirigencial.